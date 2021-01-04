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Общество
Цены на вторичное жильё в столице не менялись с лета: какие квартиры дороже всего
04.01.2021

Цены на вторичное жильё в столице сохраняются на прежнем уровне. По данным агентств недвижимости, с лета стоимость за квадратный метр выросла незначительно: в среднем с пятисот шести до пятисот 11-ти евро.

Дороже всего однокомнатные квартиры, однако на многое влияет не столько метраж, сколько район города. В центре средняя цена составляет около шестисот 50-ти евро за квадратный метр. Затем, по убыванию, следуют Ботаника, Рышкановка и Чеканы, а замыкают список Буюканы — 565 евро за квадратный метр.

Ценовой разрыв на первичное жильё больше: примерно от пятисот 70-ти на Чеканах до почти девятисот в центре столицы. Средняя же стоимость за квадратный метр составляет 637 евро. Среди секторов Кишинёва этому ценнику соответствуют квартиры на Буюканах.


 
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