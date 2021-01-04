Марчел Рэдукан: «Благополучие гражданина было и должно стать приоритетом №1.

Марчел Рэдукан, президент Совета по конкуренции, был награжден ТРИБУНОЙ за профессионализм, который он проявил в 2020 году, сумев обеспечить эффективное управление деятельностью Совета по конкуренции. В этом контексте Марчел Рэдукан рассказал каковы его ожидания от 2021 года.

«Самые большие. Преодолеем пандемическую ситуацию. Здоровье населения является приоритетом, и система общественного здравоохранения требует совместных усилий. 5 декабря 2020 года – Всемирный день конкуренции – привлекает внимание всего мира к политике конкуренции, которая помогает улучшить здравоохранение. Чтобы государство успело вмешаться, для спасения бизнес-среды, пересмотреть свою классическую политику и вместе преодолеть этот кризис. Благополучие гражданина является и должно стать приоритетом №1. Закон о конкуренции уже находится в процессе внесения поправок. Цель состоит в том, чтобы пересмотреть Закон о конкуренции, выявить пробелы и разработать предложения по внесению изменений в законодательство с учетом положений Директивы (ЕС) 1/2019 о предоставлении средств антимонопольным органам для более эффективного применения закона и обеспечения надлежащего функционирования внутреннего рынка», – сказал Рэдукан.

Принимая во внимание восходящую эволюцию рынков, изменение правил игры, а также развитие информационных технологий, председатель Совета по конкуренции сказал, что необходимо внести поправки в Закон о конкуренции с учетом как недостатков, выявленных Советом по конкуренции, так и национальной и международной судебной практики, гражданского права, административных процедур и административных споров, а также реалиями экономической деятельности предприятий, которые активизируют и используют цифровые технологии, которые охватили все товарные рынки и радикально изменили их классическую структуру. «В то же время, с учетом вышеперечисленных вопросов, радикальное изменение действующих положений законодательства о конкуренции требует объединенных усилий государственных органов по продвижению, утверждению и принятию нового «актуального» закона о конкуренции», – заключил Марчел Рэдукан.

Кристина Жикол