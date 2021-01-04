Под руководством США президент Молдовы Майя Санду может расшатать обстановку в регионе

В докладе Rand Corporation Приднестровье обозначено, как "горячая точка конфликта". Корреспондент "Комсомолки" Александр Коц поговорил с военным экспертом Алексеем Леонковым о том, какие конфликты могут вспыхнуть в 2021 году. Одна из таких "горячих точек" - Приднестровье.

- Новый президент Молдавии, кажется, тоже начинает ковырять старые раны… Майя Санду заговорила о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья.

- Она, кстати, пришла к власти благодаря западным технологиям, победила за счет избирателей, которые голосовали в Европе. Этот вопрос поднимался на уровне НАТО, когда Йенс Столтенберг просил Россию в 2019 году покинуть Приднестровье.

Но если посмотреть все точки конфликтов, они обозначили в докладе Rand Corporation, который вышел в декабре 2019 года. Там четко обозначен Южный Кавказ, Приднестровье, Средняя Азия. Там существует огромное количество поддокладов, часть из них закрыты. Почитать нельзя. Доклад посвящен сдерживанию и противодействию России. Там говорится об экономических мерах, которые США должны предпринять. По линии энергетики – «Северный поток» и так далее.

А если мы говорим о геополитическом сдерживании, военная помощь Украине. Поддержка сирийских повстанцев. Содействие либерализации в Белоруссии. Южный Кавказ. Уменьшить влияние России в Центральной Азии. Переворот в Приднестровье. Четко обозначены точки, которые в планах, которые будут реализовываться.

- Легко расшатать обстановку в Приднестровье?

- Там было 14 % голосовавших, которые отдали голоса за Санду. Раньше такого даже близко не было. Конечно же, мы там своих миротворцев не бросим. Но понятно, что это произойдет только тогда, когда вместо слов заговорят стволы. А до этого будет идти давление и, возможно, провокации на территории Приднестровья.

Там же находятся огромные военные склады. Со стороны Запада уже звучат предложения, озвученные Санду: давайте ликвидируем их. Она подбрасывает сладкую косточку, чтобы мы могли ее поймать и радостно реализовать.

Понятно, что она предлагает не из гуманных соображений, а чтобы исключить один из аргументов и сказать, что либо вы ликвидируете, либо что-то произойдет. Планы Rand Corporation под названием «переворот в Приднестровье» не просто так написаны.

Александр КОЦ