«Примерно наказать мерзавцев!»: как Сталин объявил борьбу «голубым»

87 лет назад в Советском Союзе начали сажать в тюрьму за сексуальные отклонения. Вождь народов терпеть не мог гомосексуалистов. А ведь, казалось бы, революция не только раскрепостила женщин - она декларировала свободные отношения между полами (и внутри них). Но это только казалось.

Города голубых площадей

15 сентября 1933 года генсек ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин получает секретную записку от заместителя начальника ОГПУ Генриха Ягоды. Генрих Григорьевич по-товарищески сообщал Иосифу Виссарионовичу об атаке «голубых» на обе столицы первого в мире социалистического государства.

«На основании агентурных материалов о наличии объединения педерастов ОГПУ были проведены аресты в Москве и Ленинграде, - начинает тревожную записку Ягода. - Следствием установлено наличие объединения педерастов из среды актеров, служащих, литераторов и отдельных деклассированных элементов из рабочих. В руководящий актив входили бывш. офицеры и дворяне».

Ссылаясь на показания этого актива «из бывших», товарищ Ягода докладывает товарищу Сталину, что в Ленинграде активно «действовали 12 салонов педерастов», а в Москве подобных притонов было «более 10». Влиянием же «притонов и салонов охватывалось несколько сот человек педерастов» (именно так сформулировано. - Ред.).

Но уже набравшийся аппаратного и партийного опыта второй человек в ОГПУ Ягода начинает бить в набат уже в четвертом абзаце:

«Актив педерастов, использовывая (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. - Ред.) кастовую замкнутость педерастических кругов в непосредственно контр-революционных целях политически разлагал разные общественные слои юношества, в частности рабочую молодежь, а также пытался проникнуть в армию и флот.

То есть налицо не просто разложение юношества, в том числе молодняка от станка. Тут пахнет подрывом обороноспособности страны!»

Но и этой тревогой бывший анархист-коммунист Ягода не ограничивается. Сын золотых дел мастера вскрывает методологию расшатывания устоев.

«Методами работы объединения явилось создание сети очагов, притонов, групп и других организованных объединений педерастов, - с горечью сообщает Ягода, - с дальнейшим превращением этих объединений в прямые шпионские ячейки».

Вот оно! До широкой практики обвинения высоких чинов Советского Союза в шпионаже на германскую, японскую и иные империалистические разведки оставалось еще несколько лет. Но основы закладывались в начале 30-х.

Мой милый шпион

Как замначальника ОГПУ, который через 9 месяцев после подачи этой совершенно секретной записки Сталину станет народным комиссаром Внутренних дел СССР, удалось связать салоны сторонников однополой любви с работой на вражеские разведструктуры? Ягода подводит под это такое обоснование:

«Специфическая замкнутость кругов педерастов, поиски с их стороны связей с иностранцами и наличие в ряде посольств педерастов, создавало условия для широкого использования педерастов в целях шпионажа».

Конечно, подобного рода обвинения без конкретных доказательств смотрелись бы довольно бледно. Но Ягода был не таков, чтобы беспокоить Сталина без бронебойных фактов.

«Следствием установлены прямые шпионские связи, - победоносно докладывает бдительный Генрих Григорьевич, - в Москве с секретарем немецкого посольства Штельцером, членом того же посольства Пфайфером, членами финляндского посольства Хавелайненс и Нюссенен и в Ленинграде - норвежским консулом Ассерсон».

В прошлом белый офицер, ставший в СССР бухгалтером, В. Малюков, которого Ягода называет руководителем ленинградской общности поклонников нетрадиционных отношений, признал свою вербовку со стороны английской разведки.

Контакты с членам посольств и консульств, по данным замначальника ОГПУ, проходили в атмосфере разгула и разврата:

«Системой работы притонов была организация систематических пьянок-оргий, общих ночевок, практиковалось применение наркотиков, переодевание в женские платья и т. д.»

Господа офицеры, князья и артисты эстрады

В докладной записке Сталину указано, что по данному делу «арестовано 130 человек, из них выходцев из привиллегированных (написано именно так. - Ред.) сословий - 74 чел.».

Для чего Ягода привел фамилии и социальное положение дюжины задержанных? Возможно, просчитал, что они наиболее ярко подчеркивают актуальность его обращения к лидеру партии и страны победившего пролетариата (с крестьянством). Показал, как недавние эксплуататоры тянут в омут вчерашних эксплуатируемых.

В актив организации, например, входили бывший морской офицер и почетный гражданин, а ныне «бухгалтер Радиостанции» В. Г. Спиро и «бывший офицер и разведчик добровольческой армии В. Д. Малюков. Привлекали к грешным деяниям наивное юношество бывший мичман и почетный дворянин (а также «финляндско-подданный до 1929 года») В. Я. Армфельд и экс-делопроизводитель Генштаба и царской военной цензуры А. А. Лель.

Кроме «господ офицеров», предавались однополому разгулу и вовлекали в него молодежь, в том числе рабочую, литератор-переводчик, дворянин Е. Г. Геркен и литератор-драматург, сын князя, «исключенный за разврат из кандидатов в ВКП(б)» Л. К. Лисенко, а также сын священника, секретарь учебной части рабфака Академии художеств В. В. Скипетров. Блудили и тянули за собой артист эстрады и конферансье, бывший владелец токарной мастерской и потомок заводовладельца и даже один сын секретаря судебной палаты в Варшаве, ныне студент студии Камерного театра.

Приговор вождя

На этой трехстраничной записке три резолюции: Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова и Лазаря Кагановича.

Обращаясь к Кагановичу (тогда первому секретарю Московского обкома и члену Политбюро), вождь народов простым карандашом начертал следующее:

«Надо примерно наказать этих мерзавцев, а в законодательство ввести соответствующее руководящее постановление».

Постановление ЦК 1933 года: утвердить проект закона об уголовной ответственности за педерастию. В 1934 году он вступил в силу.

«Правильно!» - берет под козырек Каганович.

«Конечно, это необходимо», - присоединяется Молотов (в ту пору премьер).

На тот момент в СССР за однополые связи уголовно не наказывали (за исключением связей с несовершеннолетними).

Прошло три месяца. 13 декабря 1933 года все тот же Ягода шлет уже новую записку Сталину, которую завершает следующей фразой:

«Полагал бы необходимым издать соответствующий закон об уголовной наказуемости за педерастию».

В предложенном им проекте постановления Президиума ЦИК СССР всего 4 пункта. Исходя из них даже добровольные сексуальные отношения между мужчинами грозили на территории Советского Союза 5 годами заключения. А если то же деяние было «совершено с использованием зависимого положения потерпевшего, либо за плату, по профессии или публично» - тут светило уже до 8 лет.

Через три дня прошел опрос членов Политбюро по этой животрепещущей теме. Где все высказались солидарно против содомии. И в конце декабря 1933 года состоялось заседание Политбюро ЦК ВКП(б). Его резолюция гласила:

«Утвердить проект закона об уголовной наказуемости за педерастию».

И с марта 1934-го такая статья появилась в Уголовном кодексе страны, строящей самое справедливое государство на земле.

А через некоторое время лидер СССР получил письмо на 15 (!) страницах от английского журналиста Гарри Уайта. Тот трудился в Москве заведующим редакцией газеты «Москоу дейли ньюс». И мучался сомнениями из-за своей ориентации.

27-летний уроженец Эдинбурга, обращаясь к Сталину как член Компартии Великобритании, просит старшего товарища «дать теоретическое обоснование Постановлению ЦИК СССР от 7 марта об уголовной ответственности за мужеложство».

Уайт считает, что «Закон 7 марта нелеп и несправедлив с точки зрения науки» и «по существу требует «уравниловки» в области половой жизни». Молодой британский журналист опирается на переписку Энгельса с Марксом и Зорге (не разведчиком, а немецким социалистом. - Ред.), которые довольно легкомысленно относились к данной теме, и признается, что был у двух светил психиатрии, и они его излечить от гомосексуализма не смогли.

Иосиф Виссарионович прочитал письмо до конца. И синим карандашом написал:

«В архив. Идиот и дегенерат».

Вскоре британский «голубой» коммунист покинул страну, строящую социализм.

Письмо Сталину от журналиста Гарри Уайта

КСТАТИ

На 16 рисунках обнаженных мужчин, выполненных Серовым, Репиным, Суриковым и попавших на глаза Иосифу Виссарионовичу, тот сделал уничижительные пометки. На изображении одного из нагих бородачей анфас, сидящего на какой-то глыбе, товарищ Сталин написал не без иронии:

«Голой жопой не сиди на камнях! Иди в комсомол и на рабфак. Выдайте парню трусы».

Другой рисунок голого бородача в профиль вызвал у вождя уже иную, «политическую» реакцию: «Плеханов! Зачем зовешь назад? Трус и лишенец».

Один из 16 рисунков. Фото: Архив генерала Власика

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Когда борца с извращениями Генриха Ягоду в апреле 1937-го арестовывали по обвинению в шпионаже, у него нашли коллекцию из 3904 порнооткрыток и 11 порнофильмов, а также резиновый член…

Игорь ЯКУНИН