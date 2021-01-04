Доктор Лиза в пять утра. Впечатления от просмотра незапланированного фильма...

2 января 2021 года. Утро. 10.48. Аудио сообщение в Viber от моего друга. Для лучшего понимания необычности сообщения добавлю, что друг бизнесмен, особой эмоциональностью не отличается. Как и большинство из нас.

«Паша, с Новым годом. Посмотрел вчера фильм, который, ну, наверное, взорвал меня. У меня таких эмоций не было никогда в жизни, меня просто п****, переполняло изнутри. Я не знаю, хотел бы, чтобы его посмотрел ты, и помог мне, может быть, как то, донести. Ну, я хотел бы, чтобы как можно больше людей посмотрело его. За почти 40 лет жизни это тот фильм, который на самом деле взорвал, взорвал изнутри, открыл какие-то эмоции, которых я раньше не чувствовал и которые… Ну, посмотри, вечером отпишешься, скажешь. Он не относится к коммерческим, его нигде не пиарят, поэтому я хотел бы, блин, может быть через тебя, распиарить его, чтобы максимальное количество людей посмотрело этот фильм и может быть вместе мы могли бы что-нибудь изменить в этой жизни….»

Еще два абзаца и потом про фильм

1 января 2021 года я пошел на пробежку на Валя Морилор. Машину поставил перед «Экоспортом». Погода, пробежка – все было замечательно. Свежее дыхание нового года. Возвращаюсь к машине. Перед «Экоспортом» есть небольшая спортплощадка. А еще ближе к озеру что-то вроде сцены. Когда шел мимо заметил, что из кучи картона и тряпок встает человек и, как в замедленном фильме, начинает медленно оживать. Здесь должна была быть цитата, но ее не будет. Я заметил человека, но не подумал о нем. Было время поехать домой завтракать.

Второй абзац.

Когда мне было чуть больше двадцати, моя любимая бабушка умирала от рака. Врач пообещала, что бабушка умрет за две недели, так она оценила ее состояние. У бабушки был свой взгляд на жизнь и желание помогать своей дочери и внуку (мы жили втроем). Поэтому бабушка прожила еще пять месяцев. Я был уже достаточно взрослый, чтобы ездить в особую аптеку на Боюканах за морфином. И достаточно взрослый, чтобы делать бабушке уколы, когда мама была на работе. За месяц до моего дня рождения бабушка перестала нас узнавать и не вставала. На мой день рождения она открыла глаза, прекрасно понимая, что с ней происходит, и провела весь день с нами, даже села за стол. На следующий день снова «отключилась». Пришла в себя еще раз, через полтора месяца, на Новый год. Обложенная подушками, полулежа, поговорила с нами. И потом не приходила в себя до смерти, в феврале.

Теперь про фильм

Мне не хотелось на праздники смотреть тяжелое кино. Я себе отложил пару боевиков и думал этим ограничиться. С другой стороны, я пообещал своему другу посмотреть «Доктора Лизу».

В воскресенье зачем-то проснулся в пять утра. И настроение с утра было так себе. Заснуть уже не получалось, вставать не хотелось и я решил, что хоть пять минут посмотрю на телефоне «Доктора Лизу», чтобы составить свое впечатление о фильме, а там уже решить, смотреть или смотреть «на перемотке».

Так я и посмотрел весь фильм на телефоне. В пять утра.

В какой-то момент я расплакался. Может не из-за фильма, а из-за бабушки, которой мне уже тридцать лет как не хватает рядом. И с годами не хватает все больше. Но курок эмоциям спустил фильм. Это точно.

Доктор Лиза – Елизавета Глинка – реальная фигура. Она погибла несколько лет назад, когда в Черном море пропал самолет с гуманитарной помощью для Сирии.

Не хочу пересказывать содержание фильма. Вот официальный релиз, хотя он очень далек от того что вы увидите

«Один день из жизни Елизаветы Петровны Глинки. История начинается с праздничного события: Елизавета и её муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьёй. По плану у неё только одно дело – заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей».

После фильма остается много вопросов. Эти вопросы не только к фильму. Эти вопросы к нашей жизни вообще. И 2020 год их только обострил.

Можно ли ради доброго дела разрушить чужую жизнь?

Стоит ли поддерживать страдания безнадежно больных? Может сразу эвтаназия?

Стоит ли помогать и поддерживать обреченных? Это же им все равно не поможет

Можно ли остаться человеком, если ты не поможешь другому, когда он нуждается в тебе. А ты – можешь помочь.

Где грань самопожертвования? Деньги? Последняя рубашка? Твои близкие? Ты сам?

И я скажу честно. У меня нет ответов. Кроме одного. Я несколько лет думал об одном поступке. И откладывал его на потом. В этом году я его сделаю. Точно.

P.S. Посмотрите фильм. Он не про борьбу Добра со Злом. Они неотделимы друг от друга. Он про жизнь и про вопросы которые надо себе задать. Ответа не них не будет, но можно не отвечать, а просто начать действовать.

Павел ЗИНГАН