Очень важную победу в суде одержал злейший друг Николая Дудогло - Корнелию Дудник

Очень кстати на днях важную победу в суде одержал злейший друг Николая Дудогло, другой известный демократ из Гагаузии, владелец автомата в подвале, экс-депутат парламента от ДПМ Корнелиу "Сестра в SRI" Дудник.

В марте 2020 Национальный орган неподкупности констатировал, что Дудник нарушил юридический режим несовместимости. Будучи депутатом парламента с сентября 2015 по март 2019 Корнелиу Дудник занимал должности вице-председателя общественной организации Ассоциация дзюдо Республики Молдова, а также администратора компании Vancor Trans. Национальный орган по неподкупности наложил на Дудника запрет занимать публичные должности на протяжении трёх лет.

Экс-депутат решительно возразил, что не получил ни копейки за работу ни в Ассоциации дзюдо, ни в коммерческой компании, нанял представлять свои интересы в суде экс-главу Нацкомиссии по неподкупности Анатолие Дончу и выиграл процесс. Судейскую коллегию возглавлял, кстати, широко известный в определенных кругах судья Олег Мельничук, который сам фигурирует в двух уголовных процессах по собственному незаконному обогащению.

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