Лаборатории нацагентства не различают вирусы ковида, в частности "британский"

Лаборатории Национального агентства общественного здоровья не в состоянии отличить новый "британский" штамм вируса SARS Cov-2 от уже известного.

Об этом сообщил Минздрав в связи с выявлением случаев "импорта" инфекции из Великобритании в последние дни 2020 года. При необходимости пробы могут быть направлены в региональные лаборатории, подчеркнули в Минздраве.

В настоящее время при поддержке ВОЗ идут консультации по приобретению для молдавских лабораторий всего необходимого для выявления нового штамма коронавируса, отмечает ведомство.

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