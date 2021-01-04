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Здоровье
Лаборатории нацагентства не различают вирусы ковида, в частности "британский"
04.01.2021

Лаборатории Национального агентства общественного здоровья не в состоянии отличить новый "британский" штамм вируса SARS Cov-2 от уже известного.

Об этом сообщил Минздрав в связи с выявлением случаев "импорта" инфекции из Великобритании в последние дни 2020 года. При необходимости пробы могут быть направлены в региональные лаборатории, подчеркнули в Минздраве.

В настоящее время при поддержке ВОЗ идут консультации по приобретению для молдавских лабораторий всего необходимого   для выявления нового штамма коронавируса, отмечает ведомство.

@rusputnikmd


 
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