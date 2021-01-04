Шокирующее интервью бывшего безопасника «Интер РАО» по делу Цуркан

Стрелочница или злой гений?

Бывший сотрудник службы безопасности «Интер РАО» раскрыл детали дела Карины Цуркан.

«Московский комсомолец» напоминает, что в июне 2018 года члена правления ПАО «Интер РАО», руководителя блока трейдинга, бывшую гражданку Молдовы Карину Цуркан обвинили в России в шпионаже в пользу молдавской Службы информации и безопасности. Топ-менеджера поместили в СИЗО «Лефортово», и никакой официальной информации о расследовании не было.

Цуркан ненадолго покидала следственный изолятор. В январе этого года Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил ей меру пресечения, но через несколько недель с подачи Генпрокуратуры ей пришлось вернуться в изолятор.

По утверждениям Цуркан, она еще в 2016 году перестала быть гражданкой Молдовы и получила паспорт России. Наличие гражданства Румынии Карина Цуркан отрицает, несмотря на то, что МИД республики официально запросил дополнительные данные об аресте своей гражданки у посольства России в Бухаресте.

Суть обвинения: будучи с 2004 года агентом Службы информации и безопасности Молдовы, «не позднее 29 сентября 2015 года» передала молдавской спецслужбе сведения о поставках электроэнергии в Крым и ДНР и ЛНР, изложенные в письме с грифом «секретно» для российского премьера.

Процесс над бывшим топ-менеджером в Мосгорсуде прошел в закрытом режиме. Цуркан вину не признала, заявив, что дело против нее было сфабриковано.

По делу был допрошен Борис Ковальчук — глава правления «Интер РАО», сообщивший, что у Цуркан произошел конфликт с тогдашним президентом непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгением Шевчуком из-за работы Молдавской государственной районной электростанции, принадлежащей «Интер РАО» и расположенной в ПМР. Ковальчук рассказал, что станцию пришлось остановить из-за того, что Шевчук сначала пытался повысить цену на газ, который закупался в ПМР и был основным топливом для работы станции, а когда Цуркан от лица «Интер РАО» перевела работу актива на уголь, – «приказал перекрыть поставки угля».

Теперь Цуркан осуждена Московским судом на 15 лет тюрьмы.

Бывший сотрудник «Интер РАО» по имени Сергей предоставил «Московскому комсомольцу» эксклюзивную информацию, подкрепив, по словам журналистов, свою компетенцию рядом документов. Немолодой уже мужчина, по его словам, учился в специализированном учреждении по комплексу «радиоразведка-радиоперехват», после учебы служил в одном из управлений КГБ СССР, работал по специальности, в основном, нелегально и засекречено, сначала на Украине, потом в Подмосковье, в 90-е ушел работать в коммерческий банк, в службу экономической безопасности, около 15 лет назад попал в «Интер РАО», где осуществлял негласный информационный контроль топ-менеджеров общества.

— Трудился на месте и ездил в командировки. Обычно это были объекты «Интер РАО» в других регионах. В частности, были командировки в ПМР, на «Молдавку» (Молдавская государственная районная электростанция). Вскоре дорос до главного эксперта блока. Наш начальник службы безопасности, генерал-майор КГБ в отставке, плохо ориентировался в радиоразведке. А у меня был большой опыт, в том числе вкупе с приобретенными на предыдущих местах работы знаниями по экономике и бухгалтерии. Сначала я провел полный мониторинг. Самым первым результатом стало выявление утечки денежных средств по углю. Речь о поставках сырья на «Молдавку». Уголь закупался за 8 долларов за тонну прямо на угольном разрезе, а на станцию топливо приходило уже стоимостью около 50 долларов. При том что общее потребление — 360–400 тысяч тонн в месяц!(…) Я сказал начальнику, что необходимо съездить на «Молдавку» — там есть такая-то Карина. С ней постоянно связывается неизвестный мужчина. Происходит вхождение в связь, - рассказал Сергей «Московскому комсомольцу».

Специалист уточняет, что «первое, что бросилось в глаза, — это наличие специальной подготовки у собеседников: все общение проходило без имен и с целой обоймой кличек».

– Карина и ее собеседник понимали друг друга без расшифровки этих порой чудаковатых названий. Все это сопоставлялось нами с тем, что, как отмечали другие коллеги, на «Молдавке» под разными предлогами постепенно выводились из строя турбины, которые были в исправном состоянии. Их глушили и закрывали то на капремонт, то на ТО. В 2008 году я приехал в ПМР под видом айти-специалиста. Карина на тот момент была членом правления Молдавской станции и имела там большой вес. По сути, занималась куплей-продажей электроэнергии от имени «Интер РАО». Электронный прибор стоял в ее кабинете и фиксировал все переговоры.

В том же году я вновь приехал на «Молдавку» и «снял» всю информацию. Первый вывод: Карина совершенно точно имеет информационную подготовку по скрытому ведению разговоров. Второе — это то, что обсуждаются вопросы о последовательной приостановке турбин с человеком, не имеющим отношения ни к «Интер РАО», ни к Молдавской станции. Характер общения Карины с неизвестным телефонным собеседником был не просто разговором, а согласованием. Третье: разговор шел о реконструкции АРУ (автоматическое распределяющее устройство). То есть была цель увеличить мощность транспортировки энергии в Молдавию, а значит, в Европу. Казалось бы, зачем, если параллельно эти же люди официально докладывали о нерентабельности «Молдавки», - рассказал Сергей.

По его словам, остановка Молдавской станции началась в 2007–2008 годах, а не в 2016, как об этом говорилось в СМИ и на суде.

– Коллеги установили, что собеседник Карины — это Виктор Дригенич (непубличный и весьма влиятельный бизнесмен-строитель, начинавший в РАО «ЕЭС» и имеющий отношение к энергетике; вместе с Цуркан они реализовали совместные проекты в Сочи. — МК). За годы работы и анализа информации «безопасникам» удалось дешифровать конспиративные имена большинства фигурантов: Борис Ковальчук — Юный тракторист, Юннат или Попандос, бывший замминистра Минэнерго РФ Вячеслав Кравченко — Аниматор (задержан по обвинению в мошенничестве), Владимир Алганов — Збышек, Александр Нуштаев и другие силовики — Сбыш или Сбышеки, генеральный директор Молдавской станции Сергей Мелеховец — Лихо или Лихоимец, Молдавия — Камбоджа, непризнанная ПМР и Молдавская станция — Камыши, Россия — Лоханка, - сообщил Сергей.

Продолжив, он напомнил, что в 2009 году произошла смена правления, председателем был избран Борис Ковальчук.

– Примерно в то же время пришла Карина Цуркан. Был перехвачен разговор, когда Дригенич сказал ей: ты скоро будешь в Москве. Они знали это заранее. Попав в «Интер РАО», Карина сразу же наладила общение с сотрудниками, занимавшими ключевые посты. Ей была нужна связь, и, думаю, они решили ограничиться конспирацией. У Карины было много телефонов, и один разговор она могла вести по нескольким аппаратам, меняя их в ходе беседы. Но, тем не менее, все перехватывалось. Технически это возможно, и, будь у нее хоть сто телефонов, аппаратура работает по другому принципу. Не все шпионы знают это. К тому же, думаю, они были уверены в своей крыше: в некоторых беседах Дригенич просил Карину сформулировать особо важные вопросы, чтобы задать их кому-то наверху, - объяснил Сергей.

Он считает, что главной задачей Цуркан было выведение из строя Молдавской ГРЭС и последующая продажа станции Румынии.

– Молдавская станция — это стратегически важный актив, ворота для энергии в Европу. Она единственная в своем роде: может работать на разных видах топлива, имеет очень выгодное расположение и имеет АРУ и ЛЭП во все ключевые направления, которые по инициативе в том числе и Карины реконструировали. В СССР знали, как и где строить: я был там и видел, что вокруг одни поля. А вот в обход построить линии, например через Украину, будет очень накладно, так как на пути будут холмы, горы и другие естественные преграды. Параллельно с выполнением этой задачи проворачивались глобальные аферы по спекуляции электроэнергией, которые нанесли огромный ущерб экономикам России, ПМР и Молдавии.

Сопутствующей маржей для этих людей был заработок на махинациях с конвертацией валюты. У Карины были связи в банках ПМР и Молдавии, в России ей помогал кто-то еще. Цуркан в интервью бравировала, что не уедет из России, но был один момент, когда она уже была готова паковать чемоданы. Цуркан в одиночку не смогла бы все это провернуть: во всех махинациях замешано много других людей на самых разных позициях, - подчеркнул собеседник «Московского комсомольца».

– Ходу информации никто не давал: никакой реакции на наши записки не было. Я понял, что урон наносится не только «Интер РАО», но и государству.

Цуркан продолжала расти, и нисколько не сомневаюсь, что, как только бы они высосали из этих схем все, станция была бы продана. Докладывать было некому. К тому же я понимал, что Цуркан на тот момент уже могла решать кадровые вопросы, информацию ей докладывала даже служба безопасности. Безусловно, каждый вел свою игру и фильтровал данные на свой лад. Самый яркий пример. Я никогда не рассказывал никому про приборы: как аппаратура закамуфлирована и тем более — куда поставлена. К 2014 году я сделал так, что любые устройства спецслужб по поиску скрытой электроники не могли бы найти мои приборы.

И тут неожиданно начальник службы безопасности спросил меня, куда я поставил новую модернизированную технику в кабинете Карины. Я ему сказал. Далее Цуркан якобы самостоятельно нашла «жучок» и вывела его из строя. В 2017 году я отчитался, что удалил всю накопленную информацию и ликвидировал всю технику. Почти сразу после этого меня уволили. Однако я скопировал весь материал себе и поставил один прибор втайне от всех, - заключил специалист.

Подготовил Михаил Генчу