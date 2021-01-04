Ждем в январе в Молдове вакцины платформы COVAX. Первые вакцины коронавируса, возможно, привезут в Молдову уже в январе. А именно, в первой декаде месчца, о чем собщила экс-министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

По ее словам, это последняя информация, которую она получила от Всемирной организации здравоохранения в декабре прошлого года.

Основным источником вакцин против Covid-19 будет платформа COVAX, созданная летом ВОЗ совместно с CEPI (Pandemic Coalition and Innovation) и GAVI (Vaccine Alliance, который включает ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Виорика Думбрэвяну заявила, что «Молдова примет любую вакцину», предлагаемую этой платформой, которая авторизована ВОЗ.

COVAX предлагает Молдове покрыть 20% потребности в бесплатных вакцинах и дать возможность покупать дополнительные количества по «выгодным» ценам.

Подготовил Михаил Генчу