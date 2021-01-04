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Экономика
Не ожидали? Молдова стала офшором наряду с Багамскими островами, Кипром и Гернси
04.01.2021

Так решили власти Греции.

Греческий налоговый орган принял и опубликовал в конце прошлого года свой собственный список юрисдикций с льготным налоговым режимом, в который вошла и Республика Молдова.

Молдова попала в один список с Багамскими островами, Кипром, Гернси и островом Кайман. Об этом сообщает портал Mold-street.

Налоговые органы Греции определяют государства с льготным налоговым режимом юрисдикции, «в которых юридическое лицо платит подоходный налог или налог на прибыль или капитал, ставка которого равна или меньше шестидесяти процентов (60%) ставки корпоративного налога в соответствии с положениями греческого налогового законодательства, если бы оно было налоговым резидентом или имело постоянное представительство для этой цели в Греции».

Автор: Михаил Генчу


 
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