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Технологии
По следам лекарственного фейка: людей дурят «на автомате»
04.01.2021

В редакцию «Блокнот Молдова» написал IT-специалист из Курска.

Прочитав нашу публикацию о рекламном лекарственном «фейкомете», Максим Рыжов решил рассказать о том, как делается такой «продукт», когда благодаря смоделированным внешним признакам популярным новостных сайтов аудиторию разных стран заманивают на рекламу сомнительных препаратов.

– Контент, который вас возмутил, двигает рекламный сервис, который работает по автоматическому принципу. В зависимости от страны, что определяется по IP адресам, название государства меняется в заголовке публикации. То есть в Молдове люди видят «В Молдове прошли обыски», в Белоруссии – «В Белоруссии прошли обыски» и т.д.

Также в текст публикаций автоматически вставляется валюта и исчисляется ее курс, если того требует содержание информации – за сколько вам предлагают купить данный препарат. Мы имеем дело с автоматизированным лохотроном. Фото они подбирают нейтральное, где нет явных эмблем и текста, чтобы подходило для всех стран. Но иногда, как в данном случае, бывает проруха, - объяснил специалист.

Подготовил Михаил Генчу


 
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