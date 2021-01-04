Пагубность «Восточного партнерства» для Молдовы в цифрах и фактах - комментарий экономиста

Риски «Восточного партнерства» для Молдовы велики и пагубны.

Известный молдавский экономист, сотрудник Национального института экономических исследований, доктор экономики Михаил Пойсик в интервью главреду медиапортала IZBORSK.MD, политологу-международнику Владимиру Букарскому рассказал о своем видении этой проблемы.

– Как известно, «Восточное партнёрство» это якобы проект Европейского союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Но за этой благовидной морковкой более, чем очевидно, выглядывают уши США, вассалами которого в большей или меньшей мере являются и сами государства ЕС. А те, в свою очередь, как правило, готовы раболепно исполнить, практически, любые пожелания своего суверена. И ныне, как уже не одно столетие, главной головной болью для англосаксов была и остаётся Россия, - считает Пойсик.

По его словам, «на данном историческом этапе США последовательно и бескомпромиссно решают проблему изоляции России от её исторических союзников и соседей посредством всяческих мер от кнута до пряника».

– Тем самым Штаты по максимуму сокращают для России рынок межгосударственной кооперации. Ведь минимальная самодостаточность такой кооперации оценивается в 500-600 млн. потребителей. А при 144,5 млн. населения невозможно самостоятельно и гармонично развиваться во всех секторах науки и производства. И поэтому многое приходится закупать из-за рубежа, а что-то и продать. Разумеется, если «партнёры» позволят. И вот тут вступают в силу всевозможные санкции. При этом следует понять и то, что любое производство имеет смысл только в том случае, если кому продать произведенное. К сожалению, за три прошедших десятилетия Молдова кардинально отстала от Запада в уровне технологий и конкурентоспособности национальной продукции. И прежде всего в наукоёмкой и с высокой добавленной стоимостью. Поэтому в структуре экспорта в ЕС в последние годы уже более трёх четвертей составляет продукция изготовленная по давальческим схемам из их сырья и по их же документации, а также примитивное сельскохозяйственное сырьё: фуражная пшеница, кукуруза, подсолнечник, рапс, орехи и т.п. Именно поэтому после 2009 года за период проевропейского правления, взявшего курс на сворачивание торгово-экономического сотрудничества, прежде всего, с Россией, численность учащихся 10-12 классов, профтехучилищ, колледжей и вузов сократилась вдвое. Ведь для производства вышеприведенного примитива образованные кадры, включая и в сфере науки, не нужны. И они массово уезжают за рубеж, - отметил Пойсик.

Он уверен, что «колонизация, деиндивидуализация и депопуляция – это следствие отсутствия профессионализма и патриотизма у тех, кому мы из года в год не только доверяем управлять нами, а и, по сути, безропотно не противимся их действиям ведущих Молдову к деградации, трансформируя её в депрессивный регион».

— Прежде всего, Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Республикой Молдова, которое включало 7 разделов, 35 приложений и 4 протокола изложенных на английском языке в суммарном объёме 1081 страница было разработано специалистами из ЕС и не только для нашего государства. Например, буквально, дословно оно повторяет и текст Соглашения с Украиной. Его утвердили за несколько месяцев до молдавского. Разумеется, европейская сторона в мельчайших деталях позаботилась о том, чтобы его содержание по максимуму гарантировало реализацию их интересов. А то, что Молдова не стала отстаивать свои, так это не вина Запада. В итоге все согласительные процедуры во многом прошли формально и в спешке. Похоже, что его вообще мало кто прочёл, а тем более осмыслил. Тем не менее, оно было на ура подписано, ратифицировано и вступило в силу в 2014 году. А перевод на государственный и русский языки были сделаны позже. При этом на 90% товарных позиций импортные пошлины были обнулены сразу, а на остальные 10% прописали их обнуление равными долями в течение последующих 3-х, 5-ти и 10 лет, начиная с 1.09.2014 г. В этот перечень на импорт из ЕС в частности вошли пошлины на молочную продукцию, овощи, фрукты, мясо домашней птицы и готовую мясную продукцию, сахар, мучные изделия, плодоовощные консервы и вина, - напомнил Михаил Пойсик.

Ни для кого не секрет и другие озвученные экономистом факты – европейцы для защиты своего рынка, помимо целого ряда нетарифных барьеров, которые из года в год лишь усложняются, расписали для молдавского экспорта и мизерные квоты на беспошлинный ввоз наших товаров. Например, на томаты (2 тыс.т), чеснок (0,2 тыс.т), столовый виноград (10 тыс.т), сливы (10 тыс.т), виноградный сок (0,5 тыс.т), яблоки (40 тыс.т).

– В итоге за 10 месяцев 2020 года из общего молдавского экспорта по яблокам 177,5 тыс. тонн в ЕС было отгружено лишь 1,6 тыс. тонн, винограда соответственно 26,4 тыс. тонн и 9,4 тыс. тонн. Импорт из ЕС, например, мясомолочной продукции, семенного и посадочного и другого репродуктивного материала, племенного скота и птицы растёт семимильными шагами. А ведь в прежние годы многое не только производилось здесь, но и были весомыми экспортными позициями.

И, прежде всего, это следствие безответственной государственной политики, проводимой в Молдове в отсутствии понимания того, что только гармоничный симбиоз производства, образования, науки и культуры в состоянии обеспечить динамичное развитие государства. И опыт малых государств, как Сингапур, Швейцария, Израиль, Исландия, Ирландия и т.д. красноречиво указывает на неограниченные возможности в их процветании, - сказал Пойсик.

По его словам, пока Молдова будет расколота по национальным и языковым признакам и векторам своего развития, пока в ней будет доминировать политика в угоду одному из геополитических противников, пока в ней последовательно и жёстко не будут пресекаться идеи утраты государственности, пока основная часть населения не поверит в то, что Республика Молдова имеет потенциал к процветанию, все разговоры об экономическом суверенитете так и будут оставаться не более, чем банальной утопией.

– Инвестировать Запад в Молдову ничего не будет. Во всём мире наиболее перспективными сферами промышленного производства, да и не только его, а и сельского хозяйства, строительства, а также секторов самых различных видов услуг является производство наукоёмкого продукта и с высокой добавленной стоимостью. Однако проблема заключается в том, что Запад и сам стремится занять все подобные ниши.

И здесь конкуренты ему не нужны. Поэтому ни инвестиций, а тем более технологий Молдова от него не получит. В тоже время путь эволюционного развития за счёт собственного потенциала чрезмерно длителен и растянется на десятилетия. К тому же для этого необходим целый комплекс системных мер, о которых пока даже речь не идёт.

Но есть Россия, которую Запад опутал множеством санкций. И представители её бизнеса заинтересованы в том, чтобы не только инвестировать в производство высокотехнологичной продукции, но и в подготовку соответствующих кадров с тем, чтобы под видом молдавских брендов осуществить свою экспансию на Запад. Но для этого бизнесу необходимы стабильность и долгосрочные гарантии нейтралитета Молдовы, - заключил Пойсик.