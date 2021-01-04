4 Января 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Чтоб все так жили: Президентский аппарат Майи Санду обходится народу Молдовы в 3 миллиона леев в месяц
04.01.2021

За первые 10 дней на посту главы государства один миллион уже "освоен" - обещание не выполнено, расходы на администрацию не сокращены. 

В Молдове один миллион леев потрачен из госбюджета за 10 дней президентства Майи Санду. По данным депутата ПДС Думитру Алайба, в день на содержание ведомства выделяется 100 тыс. леев. Майя Санду вступила в должность президента Молдовы 24 декабря 2020.

Напомним, что во время предвыборной кампании Майя Санду обещала, став главой государства, сократить расходы президентской администрации. Также среди ее обещаний - немедленный снос забора, что до сих пор так и не было выполнено.

Игорь КРУДУ


 
Количество просмотров:
134
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.