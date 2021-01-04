Чтоб все так жили: Президентский аппарат Майи Санду обходится народу Молдовы в 3 миллиона леев в месяц

За первые 10 дней на посту главы государства один миллион уже "освоен" - обещание не выполнено, расходы на администрацию не сокращены.

В Молдове один миллион леев потрачен из госбюджета за 10 дней президентства Майи Санду. По данным депутата ПДС Думитру Алайба, в день на содержание ведомства выделяется 100 тыс. леев. Майя Санду вступила в должность президента Молдовы 24 декабря 2020.

Напомним, что во время предвыборной кампании Майя Санду обещала, став главой государства, сократить расходы президентской администрации. Также среди ее обещаний - немедленный снос забора, что до сих пор так и не было выполнено.

Игорь КРУДУ