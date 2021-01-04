Боля рассказал, что связывает Санду и Плахотнюка

Социалист провел любопытную параллель. Депутат молдавского парламента от Партии социалистов Василий Боля сравнил действующего президента Молдовы Майю Санду с беглым олигархом Владом Плахотнюком. По словам Боли, у них много общего.

- В эти новогодние дни политики не могут умерить свои фантазии. На этот раз в обычной ситуации, которая уже бывала в истории молдавского парламентаризма, некоторые депутаты подали запрос в Конституционный суд с просьбой об изобретении новой процедуры для роспуска парламента. Мы несколько раз говорили о том, что нынешнего президента, госпожу Майю Санду, и бывшего координатора альянса Владимира Плахотнюка многое связывает. В первую очередь, это методы работы, манипулирование общественным мнением и подчинение государственных институтов с целью получения выгодной политической позиции.

Майя Санду пыталась получить эту политическую позицию, взяв на себя ответственность за принятие закона о выборах генерального прокурора, который позже был объявлен неконституционным. Сейчас предпринимается попытка изобрести несуществующую конституционную норму для самороспуска парламента путем принятия решения Конституционного суда. Так делал только Владимир Плахотнюк. Это пытается сейчас сделать Майя Санду, - заявил Боля, слова которого приводит издание Știri.

По словам Боли, самороспуск парламента – это изобретение аутиста, которое пытаются нам навязать.

Помимо этого, Боля обратился к Майе Санду с несколькими вопросами:

1. Сколько депутатов должны зарегистрировать ПРОЕКТ решения о самороспуске? Инициатива внесения изменений в Конституцию принадлежит 1/3 депутатов. Если Вы хотите, чтобы за решение о самороспуске проголосовали 67 депутатов, то инициатива от скольких депутатов должна исходить?

2. В случае самороспуска должны быть установлены обстоятельства роспуска парламента? Кто уведомит об этом Конституционный суд? Каковы эти обстоятельства, которые оправдывают роспуск парламента?

3. В случае неудачи процедуры самороспуска парламента, сможет ли президент Республики Молдова распустить парламент в соответствии с положениями статьи 85 Конституции? – вопрошает Боля.

Автор: Михаил Генчу