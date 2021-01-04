Новогодний политический креатив в Молдове от Санду: Хочу управлять, чтоб ни за что не отвечать!

Команда нового президента находится в отчаянных поисках пути выхода из политического угла, в который она сама же себя загнала. Пока страна постепенно приходит в себя после новогодних праздников, в телеграм сообществе появилось письмо, в котором президент Санду то ли просит, то ли требует министров правительства Кику из социально-экономического блока не уходить полностью из правительства, а остаться исполнять обязанности до утверждения нового правительства.

Если документ аутентичен, это в очередной раз наводит на мысль, что команда нового президента находится в отчаянных поисках пути выхода из политического угла, в который она сама же себя загнала.

То самое письма Санду к Кику.

С одной стороны запущена попытка использовать Конституционный Суд, чтобы он придумал несуществующий в основном законе трюк с самороспуском, а с другой, некоторых ключевых министров социально-экономического блока просят остаться против их воли. Кстати, воля министров, да и в целом, любого гражданина Молдовы защищается Уголовным кодексом (ст. 168 Принудительный труд) и вроде в кодексе нет сносок на политическую целесообразность в случаях, когда нужно помочь президенту и его или ее партии достичь своих политических целей.

Итак, Санду просит министров правительства Додона, которое она и ее команда весь год ежедневно критиковала, остаться. Одновременно президент просит Конституционный Суд придумать статью о самороспуске, которой нет в Конституции.

Весьма интересное и креативное начало политического года в Молдове. Очевидно, после того как правительство и парламент приняли важнейшие для страны бюджеты, у президента есть возможность и покреативить.

Автор: Гайк Вартанян.