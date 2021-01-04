4 января 2016 - «Мне не нужны твои камбэки»

Попытка "просунуть" Стурзу провалилась.

На фоне очередного политического кризиса в стране, усугубившегося падением сразу нескольких правительств по ходу 2015-го года, "добропорядочные европейские партнеры" задумали назначить Молдове своего, как им казалось, правильного премьер-министра. И кандидатурой этой оказался Ион Стурза - человек, в 1999-м году без особого успеха (и это еще мягко говоря) уже возглавлявший кабмин.

Тогда Стурза пробыл в роли премьера десять месяцев, и, хотя с его именем связаны самые темные страницы "истории прихватизации" Молдовы (если вы помните, в его кабмин входил и Влад Филат), тем, кто все пытался представить нашу страну как "история успеха", казалось, что Стурза "сойдет". Дескать, в особо темных делах замечен не был, долгое время занимался бизнесом в Европе, такой человек "сделает все правильно".

Частное позирование рядом с европейскими политиками, как мы уже знаем, не является гарантией компетенции и честности. В 1999-м люди верили в это... В 2016-м - уже нет

Именно тогда, в 2015-м году, в Молдове получило оборот выражение "правительство технократов" - сперва безуспешно "потехнократил" Габурич, затем после правительства либерал-демократа Стрельца и временного и.о. либерала Бреги, "технократом" нарекли Стурзу и предложили в качестве премьера. По сути, того же либерал-демократа из все той же компании Филата, Санду и прочих деятелей.

Тот представил свою программу, однако голосование парламента от 4-го января 2016-го года по этой кандидатуре просто провалилось - большая часть депутатов проигнорировала заседание, и необходимого кворума набрать не удалось. Попытка "протолкнуть" Стурзу в премьеры не удалась, дважды в одну воду не войдешь.

Кандидатуру Стурзы усиленно продвигал тогдашний "карманный президент" Николай Тимофте

Вскоре Влад Плахотнюк, переговорив с необходимыми людьми в США, заручился должной поддержкой и без особых стеснений назначил "ночное правительство" Филипа. На "приличия" времени уже не было - истекали три месяца с момента отставки предыдущего правительства, маячила угроза досрочных выборов, которые наверняка бы разбили все "проевропейские" коалиции в пух и прах - такими были в тот момент настроения в обществе.

Кстати, любопытен такой факт, что родом Стурза из села Пыржолтены Кэлэрашского района - откуда родом также и Ион Кику, последний на данный момент премьер Молдовы.

Автор: Дан Дудка