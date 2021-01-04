Принц Ион Стурза, вы - национальный предатель, трус и лжец, - Вячеслав Платон «прошелся» по экс-премьеру

Подставил весь простой народ. В то время как Ион Стурза мечтательно предается воспоминаниям о том, как пять лет тому назад он мог стать премьером, Вячеслав Платон раскрыл некоторые бывшие неизвестными ранее детали тех дней. По словам Платона, Стурза на самом деле и не собирался становиться премьером, а просто заработал на этом денег, заключив сделку с Плахотнюком и подставив, тем самым, всех простых граждан Молдовы:

- Ровно 5 лет назад Вы совершили акт Национального предательства.

Ровно 5 лет назад, 4 января 2016 года, должно было состоятся экстренное заседание Парламента по назначению КабМина Стурзы-2. Как вы все помните, оно не состоялось в отсутствие кворума в Парламенте.

На прошлой же неделе, сам г-н Стурза, он же принц голубых кровей Ион Стурза, в эфире одного ТВ-канала грубо напал на меня, кинув в мой адрес многие несуразицы и обвинения.

И я бы не вернулся к Вашей болтовни, если бы Вы, г-н Стурза, не перешли все разумные рамки приличия. Вы уже достали всех своим менторским тоном, морализаторством и заносчивым желанием примерить на себя роль совести нации. Пора с Вас снять лицемерную маску и обнажить отвратительную сущность.

Я должен объяснить обществу, почему всё ничтожество объединяется против меня и почему коллективную вонь нельзя путать с общественным мнением.

Я не буду рассказывать, как Вы обманным путём кинули и разорили молдавские консервные заводы на 8 млн. $.

Я не буду рассказывать как Вы заработали свои первые шальные большие деньги на коррупции при покупке Ромпетрола.

Я расскажу как Вы совершили акт Национального предательства, прислуживая Плахотнику. Я расскажу, отчего Вы сейчас так рьяно боретесь с теми, кто объявил войну на уничтожение Плахотнюку.

С декабря 2015 по январь 2016 года развернулась яростная борьба за власть между Плахотнюком и остальным обществом. На тот момент президент Тимофти категорически отказывался представлять кандидатуру Плахотнюка на пост премьер-министра.

С Вами связался г-н Тимофти и предложил Вам стать премьер-министром. Все понимали, что Плахотнюк либо со второго раза примет Вашу кандидатуру, либо пойдёт на роспуск Парламента.

И в том и в другом случае Плахотнюк лишался власти.

Вы согласились идти до конца и бороться с тотальным захватом государства.

Однако, после первого несостоявшегося голосования, когда президент Тимофти хотел Вас второй раз представить Вашу кандидатуру Парламенту и тем самым выписать приговор Плахотнюку, Вы заявили, что уехали в Румынию, что скоро вернётесь и сделаете всё, о чем договаривались. Вы тянули время. А в этот момент Плахотнюк скупал депутатов.

Затем Вы перестали поднимать трубку даже на Президента, а затем вообще отключили телефон. Только после этого все поняли как Вы с Плахотнюком технично всех развели, дав Плахотнюку возможность выиграть время, сформировать большинство, принять нужные решения через Конституционный суд и захватить власть.

Вы тогда совершили акт Национального предательства, подставив весь молдавский народ.

Именно на Вашей совести три года бесправия и грабежа наших граждан. Именно Вы являетесь тайным агентом влияния Плахотнюка, которого он вытаскивает из рукавов при удобном случае. Именно сейчас, когда он в конвульсиях и припадках Вы приходите на помощь своему тайному покровителю, «обличая» его врагов.

И даже в истории с Викториябанком в действительности Вы защищаете Плахотнюка, поскольку румынские акционеры, после взыскания с Викториябанка денег в пользу государства, потребуют именно с Плахотнюка, как с продавца, возместить им ущерб продажей «гнилого яблока».

Ваше превосходительство, принц Ион Стурза (именно так Вы любите, чтоб Вас называли) Вы Национальный Предатель, трус и лжец.

Отныне только так Вас будут знать в народе, - написал в социальной сети Платон.

Автор: Михаил Генчу