Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 4 января 2021 года: + 436 случаев B Молдове в общей сложности зарегистрировано 146 309 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки, 4 января 2021, в Молдове выявлено + 436 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Общее число случаев COVID-19 в нашей стране достигло 146 309. Умерли 17 человек. Общее число погибших — 3054 Всего проведено тестов – 1907. 3 случая завезенные (Италия - 1, США - 1, Россия - 1). Лидия ТКАЧ

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