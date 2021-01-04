Коронавирус в Молдове, данные на 4 января 2021 года: + 436 случаев

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Здоровье
B Молдове в общей сложности зарегистрировано 146 309 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
За минувшие сутки, 4 января 2021, в Молдове выявлено + 436 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
Общее число случаев COVID-19 в нашей стране достигло 146 309.
Умерли 17 человек. Общее число погибших — 3054
Всего проведено тестов – 1907.
3 случая завезенные (Италия - 1, США - 1, Россия - 1).
Лидия ТКАЧ
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