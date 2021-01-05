Кишиневец заявил, что в столичном гипермаркете происходит массовый обман покупателей

В редакцию «Блокнот Молдова» обратился житель Кишинева Артем Генов.

Он рассказал, как в одном из гипермаркетов на Рышкановке средь бела дня работники меняют цену на продукцию, подлежащую взвешиванию при покупке. В итоге, люди видят на витрине одну цену, а на кассе расплачиваются совершенно по другой.

– Кто и сколько денег из этой «разницы» кладет себе в карман, неизвестно, однако, когда я обнаружил, что за картофель, который я взял по одной цене, с меня на кассе потребовали расплатиться по другой цене, то я вернулся к электронным весам (ценники с витрины в тот момент уже убрали) и потребовал, чтобы позвали администратора.

Пришел администратор, судя по всему, все понял, не стал упираться и просто подошел со мной на кассу и что-то шепнул кассиру. Та «пробила» мне картофель по той цене, что была на витрине в момент покупки, - рассказал Артем.

Ряд подробностей инцидента отражен в видеозаписи, которую мужчина предоставил редакции:

Подготовил Михаил Генчу