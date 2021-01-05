Полиция напоминает - с 1-го января в Молдове запрещены продажа и использование пластиковых пакетов

Это может обернуться штрафом. Возможно, многие из вас уже заметили, что в самых крупных супермаркетах перестали предлагать пластиковые пакеты - вместо них продают пакеты из биоматериала, разлагающиеся.

В полиции Молдовы решили напомнить об этом нюансе, предложив отказаться, насколько это возможно, от подобных пакетов. Как гласит сообщение на Facebook-странице ведомства, штрафы составляют от 6 000 до 12 000 леев для юридических лиц, и от 3 000 до 4 500 для физических лиц.

Станут ли при этом штрафовать обычного человека, решившего перенести что-либо в уже давно имеющемся пластиковом пакете, полиция не уточняет. Однако на сайте ведомства содержится и призыв "изменить свое отношение", так что данный запрос, наверное, касается каждого из нас.

Автор: Михаил Генчу