«Это дно днища» - Цырдя о сегодняшнем лебезении «проевропейцев» перед послом США

«Вернитесь, нам так плохо без вас». То, что вся так называемая проевропейская камарилья (вне зависимости от партии) даже не имеет представления, как жить без указаний с Запада, получило сегодня еще одно подтверждение. Депутат ДПМ Вячеслав Неделя написал трогательный пост в Facebook, призвав посла США Дерека Хогана поскорее вернуться в Кишинев и "навести порядок".

Богдан Цырдя шокирован таким откровенным лебезением и поделился своими мыслями на этот счет:

- Доамне фереште!

Мы, конечно, многое видели в своей жизни, но такое пресмыкательство перед послом США, впервые видим. Целый мунсоветник ДПМ буквально на коленях просит посла США вернуться скорее в Молдову и разобраться со всеми.

Это дно самого глубокого днища. Кроме рвотного рефлекса, никаких эмоций такая картина вызвать не может. Фактически, сей товарищ признает, что страной управляет посол США, а не воля народа.

И эта партия 10 лет была у власти. 10 лет грабежа, беспредела, диктатуры, унижений, беспрецедентных краж! Слава Богу, теперь мы понимаем, кто за этим всем стоял, и кто все это разрешал... - написал Цырдя в Facebook.