А вот не знала бы президент Молдовы великий и могучий, пришлось бы из казны денежки брать

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Накануне официального визита Майи Санду в Киев обсуждается вопрос, на каком языке она будет общаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Русский язык поможет президенту Молдовы Майе Санду сэкономить огромные суммы!
В сетях накануне официального визита президента Молдовы Санду в Киев (12 января 2021) активно обсуждается вопрос, на каком языке она будет общаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Смеем предположить, что рабочий визит встречи будет все-таки русским.
Во-первых, оба президента прекрасно русским языком владеют.
Во-вторых, предыдущий визит Санду в качестве премьера в Киев дает на то основания.
Тогда, в июле 2019-го, было так.
Зеленский встретил Санду словами на русском: "Очень рад вашему визиту!".
Санду ответила на молдавском - через переводчика. Но один на один, как сообщили нам тогда украинские коллеги, общались уже на русском.
Конечно, выступая позже на пресс-конференции, и Зеленский, и Санду русский язык уже игнорировали: первый говорил на украинском, а вторая, зачитав текст на украинском, перешла на… английский.
И далее Майя Григорьевна, отвечая на вопрос украинского журналиста (на русском языке) отвечала ему на английском. Ну, как минимум, поняла, о чем спросили.
Даем бесплатный совет Санду, как сэкономить во время встреч с главами бывших республик Советского Союза: все нынешние президенты прекрасно говорят на русском. Отказавшись от услуг переводчиков, можно сэкономить кучу бюджетных денег.
Не все на ерунду тратить лишь бы тратить.
Роман ВЛАДИМИРОВ
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