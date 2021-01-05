А вот не знала бы президент Молдовы великий и могучий, пришлось бы из казны денежки брать

Накануне официального визита Майи Санду в Киев обсуждается вопрос, на каком языке она будет общаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Русский язык поможет президенту Молдовы Майе Санду сэкономить огромные суммы!

В сетях накануне официального визита президента Молдовы Санду в Киев (12 января 2021) активно обсуждается вопрос, на каком языке она будет общаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Смеем предположить, что рабочий визит встречи будет все-таки русским.

Во-первых, оба президента прекрасно русским языком владеют.

Во-вторых, предыдущий визит Санду в качестве премьера в Киев дает на то основания.

Тогда, в июле 2019-го, было так.

Зеленский встретил Санду словами на русском: "Очень рад вашему визиту!".

Санду ответила на молдавском - через переводчика. Но один на один, как сообщили нам тогда украинские коллеги, общались уже на русском.

Конечно, выступая позже на пресс-конференции, и Зеленский, и Санду русский язык уже игнорировали: первый говорил на украинском, а вторая, зачитав текст на украинском, перешла на… английский.

И далее Майя Григорьевна, отвечая на вопрос украинского журналиста (на русском языке) отвечала ему на английском. Ну, как минимум, поняла, о чем спросили.

Даем бесплатный совет Санду, как сэкономить во время встреч с главами бывших республик Советского Союза: все нынешние президенты прекрасно говорят на русском. Отказавшись от услуг переводчиков, можно сэкономить кучу бюджетных денег.

Не все на ерунду тратить лишь бы тратить.

Роман ВЛАДИМИРОВ