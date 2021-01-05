Ванга напророчила «Болезнь Х», а не COVID-19

Болгарская прорицательница говорила об опасной инфекции, которая придет из Африки. Конго – как раз там.

О страшном пророчестве Ванги известно еще с 70-х годов XX века. Якобы в записях, которые делали за бабушкой её сподвижники и родственники, сказано об эпидемии некого нового вирусного заболевания, которое в двадцатые годы XXI века стремительно распространится по всем континентам и унесет множество жизней - до 100 миллионов.

Многие, если вообще не все из числа тех, кто верил и до сих пор верит словам болгарской прорицательницы, решили, что она имела в виду COVID-19, вызванный новым китайским коронавирусом. А что же еще?

То, что Ванга явно ошиблась в цифрах, никого не смущало. Ну, чуть перепутала по старости. А перепутала-то бабушка сильно: к 100 миллионам приближается число зараженных, а не жертв, которых пока не набралось и двух миллионов. Если, конечно, не врет статистика. Но так сильно даже она врать не может.

Самое же главное: поклонники бабушки даже не вспоминают, что эпидемия «нового вирусного заболевания», согласно её пророчеству, должна была начаться в Африке. А коронавирусная зараза, как принято считать, распространилась по всему миру из Китая.

Но кто знает, вдруг Ванга «увидела» более страшный недуг? Тот, по сравнению с которым, нынешняя пандемия не стоит даже упоминания? Не исключено. Но подобные мысли не приходили в голову, пока в самом конце 2020 года не пришла страшная весть. Телеканал CNN сообщил о том, что ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум (Jean-Jacques Muyembe Tamfum) – один из первооткрывателей вируса Эбола, вызывающего смертельно опасную геморрагическую лихорадку, обнаружил болезнь, весьма её напоминающую.

Симптомы, соответствующие лихорадке Эбола, явила одна из пациенток в Демократической Республике Конго. При этом тесты на Эболу и другие известные заболевания у женщины были отрицательными. Медики пока не идентифицировали недуг, назвали его «Болезнью Х» (Disease X). Напряглись сами и напрягли весь мир. В некоторых их комментариях стали появляться тревожные нотки. Если не сказать, панические.

Одни эксперты пока успокаивают: мол, «Болезнь Х», если и страшна, то лишь для Африки, а для остального мира – не очень. Потому что за пределы далекого черного континента она вряд ли выйдет. А если и выйдет, то долго не задержится. Ведь заболевшие, как правило, не успевают передать инфекцию большому числу «контактеров» - быстро умирают.

Другие уже пугают, что «Болезнь Х» может оказаться столь же смертельной, как лихорадка Эбола, не менее заразной, чем COVID-19, но более коварной. Стремительно убивать она не будет. Не проявляя очевидных симптомов, «новое вирусное заболевание», начавшееся в Африке, даст время, чтобы заразить побольше людей.

Если верить экспертам-паникерам, то именно «Болезнь Х» Ванга и предрекала. Всё сходится. Но было бы лучше, если бы комментаторы, да и сама болгарская прорицательница, опять дружно бы ошиблись.

Как и эбола эпидемия «нового вирусного заболевания», согласно пророчеству, должна была начаться в Африке.

КСТАТИ

Билл Гейтс пугал страшными вирусами еще 5 лет назад, а ВОЗ – 3 года назад

Сам термин «Болезнь Х» отнюдь не нов. Так называлась выставка, которая открылась в Лондонском музее (Museum of London) в ноябре 2018 года. Открылась после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила одним из самых больших потенциальных рисков для жизни и главным приоритетом для исследований эту самую «Болезнь Х».

Медики, не называя тогда гипотетический, но ожидаемый недуг, весьма точно описали COVID-19. Предрекли, что тот «подкрадется к человечеству и уничтожит его немалую часть подобно испанскому гриппу, который убил пять процентов мирового населения».

А Билл Гейтс - основатель корпорации Microsoft - еще в 2015 году на конференции американского фонда TED говорил буквально следующее:

- Если что и способно уничтожить более 10 миллионов человек в ближайшее десятилетие, то, скорее всего, не война, а очень опасный вирус.

Показав на экране пресловутый шарик с пупырышками, весьма похожий на SARS-CoV-2 – коронавирус – источник пандемии COVID-19, миллиардер пояснил: «в наши дни глобальная катастрофа выглядит вот так».

На что похож вирус, вызвавший загадочную геморрагической лихорадку в Конго, пока не известно.

- Вирус может оказаться таким, при котором заразные больные чувствуют в себе силы для того, чтобы путешествовать на самолёте или ходить в магазин, - пророчествовал Билл Гейтс. И говорил, что тот может быть природного характера, как Эбола, а может быть создан биотеррористами.

- Как страшно жить! – вторили Гейтсу, сами того не подозревая, Рената Литвинова и пародировавший её Максим Галкин.

О "болезни Х" медики говорили еще в 2018 году.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора, ведомство пока не располагает достаточной информацией для того, чтобы установить причины заболевания. Но основания полагать, что оно имеет «вирусную природу», есть.

В Роспотребнадзоре считают, что «угрозу не стоит недооценивать».

Владимир ЛАГОВСКИЙ