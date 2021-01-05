Что дала нам семья Молдова? 5 января родилась модельер Валентина Видрашку

5 января 1955 года в молдавском городе Дубоссары родилась народная мастерица, дизайнер одежды, руководитель агентства «Viva Models» Валентина Видрашку.

Валентина выросла в многодетной семье, у нее было четверо братьев. Семья сначала жила в селе Моловата Веке, затем переехала в село Коржова. Ее мама – простая крестьянка с четырьмя классами образования, привила ей любовь к народной музыке, танцам, костюму.

Валентина окончила восемь классов в селе Коржова, а затем 9-10 классы в средней школе в Дубоссарах. Окончив школу с отличием, она работала год на швейной фабрике, и директор, заметив ее талант, предложил ей поступить на факультет дизайна одежды во Львове. Но тогда эта перспектива ее не привлекла. Она поступила на филологический факультет Кишиневского госуниверситета, а затем записалась на курсы гидов-переводчиков в Бюро туризма.

С будущим мужем Валентина познакомилась еще в университете, они вместе работали в качестве гидов-переводчиков в Бюро туризма. В браке родились двое сыновей. В 1997 году муж Валентины скоропостижно скончался от лейкемии. Наступило время испытаний для всей семьи. Замуж она больше не выходила, посвятив свою жизнь детям и карьере в области моды.

Первое, что Валентина Видрашку сделала – одолжила крупную сумму денег и отправилась в Милан, чтобы привезти в Молдову одежду итальянских брендов Versace, Biblos, Dolce& Gabbana и т.д. В 1997 году она открыла первое агентство манекенщиц в Молдове – «Viva Models».

В ее школе моделей девушки должны были научиться, как представить коллекцию, но в то время им нечего было представлять, в магазинах ничего не было. Она была вынуждена искать одежду в бутиках за пределами Молдовы. Для третьей презентации она решила попытаться самой сделать коллекцию. Она пригласила двух молодых выпускниц, дала им ткани, так и началось ее творчество. В 2001 году Валентина Видрашку с 24 манекенщицами из своего агентства поехала на фестиваль моды в Румынию, где она представила свою первую коллекцию, названную «Sole Deo». Коллекция состояла из 36 моделей одежды из прессованной шерсти с фольклорными аксессуарами и элементами и была высоко оценена.

В 2005 году последовала вторая коллекция под названием «Хора», которая тоже получила высокую оценку. Но еще нужно было очень многому научиться. Она посетила ряд фабрик, домов моды в разных странах, два месяца стажировалась в домах моды Ральфа Лорена и Аманды Уэйкли. В настоящее время Валентина Видрашку работает в Бухаресте, но все ее ремесленные мастерские находятся в Молдове.

За 17 лет деятельности в мире моды Валентина Видрашку сделала десятки коллекций с поэтическими названиями: «La Blouse Roumaine», «Drăgaica», «Toamna florilor», «Ileana Cosanzeana de lux», «Maria Tănase», «Regina Maria». Основой каждой ее коллекции является подлинный национальный костюм со стилизациями и использованием натуральных материалов.

Сегодня бренды от Валентины Видрашку признаны во всем мире, их покупают женщины в Европе и Америке. Ее творения появлялись на кинофестивале в Каннах: модель Мадалина Геня прошлась по красной ковровой дорожке в костюме «Queen Mary», созданным Валентиной Видрашку.

Автор: Иван Рябцев