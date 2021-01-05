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Общество
Медполис в 2021 году - кто и по какой цене может его приобрести
05.01.2021

Cтоимость медицинского полиса осталась прежней - 4056 леев.

По крайней мере, так будет весь 2021 год, сообщает Нацкасса медстраха.

Приобрести полис можно до 31 марта, некоторые категории граждан ждет ссылка. Дешевле всего страховка обойдется сельхозпроизводителям: цена снижается на 75% – полис будет стоить 1014 леев.

Те, кто занимается розничной торговлей, за исключением продажи подакцизных товаров, получат скидку в 60% и заплатят 1622 лея. Остальные могут приобрести полис за половину его цены, то есть за 2028 леев.

Подготовил Михаил Генчу


 
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