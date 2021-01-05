«Чудо-юдо фирмы Бош»: где трудилась очередной «хороший человек» Майи Санду

Майя Санду назначила одним из своих советников Кристину Герасимову.

Она стала советником президента по внешней политике. Герасимова – исследователь в ряде престижных западных фондов, научный сотрудник Центра Роберта Боша по Центральной и Восточной Европе, России и Центральной Азии, а также – сотрудником Германского совета по международным отношениям, пишет агентство «Омега».

Ранее Герасимова работала в Transparency International, специализируясь по обороне и безопасности и в Chatham House в программе «Россия и Евразия», специализировалась на темах переходного периода к демократии и институционального строительства в Центральной и Восточной Европе и посткоммунистических странах, европейской интеграции, надлежащем управлении, верховенстве права, антикоррупционной политике и нарушениях демократии.

Герасимова – доктор политических наук Университета Рутгерса, штат Нью-Джерси, США.

Подготовил Михаил Генчу