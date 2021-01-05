Санду: объявившие об уходе министры не могут оставить должность до назначения нового правительства

Вчера требовала, чтобы ушли, сегодня говорит, что должны остаться. Президент Майя Санду считает, что три министра, объявившие, что будут исполнять обязанности только до 31 декабря, не могут оставить должность до назначения нового правительства. Речь о главах Минфина, Минэкономики и Минздрава.

Генеральный секретарь аппарата президента Андрей Спыну сообщил нашему телеканалу, что указ об отставке трех министров не подписан. Он также подтвердил существование послания премьер-министру от Санду, написанное 31 декабря.

Президент утверждает, что Конституция не регламентирует возможность отказа уходящего в отставку члена правительства от исполнения своих полномочий до назначения нового исполнительного органа. В этой ситуации Майя Санду считает указ об увольнении министров противоречит законодательству.

Между тем ранее Санду неоднократно требовала отставки правительства Кику: "Это самый ясный месседж, который мы увидели на этих выборах. Для нас очевидно и должно быть ясно для всех: это правительство должно уйти".

Мнения экспертов по конституционному праву разделились:

"Они обязаны выполнять свои обязанности с определенными меньшими полномочиями, т.е. только управлять государственными делами. Но до тех пор, пока члены нового правительств не принесут присягу. Любое отклонение является нарушением принятой присяги. Тогда они должны быть освобождены от должности в соответствии с законом за нарушение присяги", - говорит эксперт по конституционному праву Николай Осмокеску.

"Отставка - односторонний акт. Это не только мое мнение, таково определение в законодательстве. Мотивация о об уходе с государственной должности не имеет значения. Ответ госпожи Майи Санду незаконный", - считает эксперт по конституционному праву Виталий Катанэ.

Получить комментарий Пушкуцы и Думбрэвяну не удалось - они не ответили на телефонные звонки. Усатый только подтвердил, что в Минэкономики письмо такого содержания поступило.

Премьер Ион Кику объявил об отставке правительства 23 декабря, объяснив решение необходимостью проведения досрочных парламентских выборов. Он подчеркнул, что будет временно исполнять обязанности премьер-министра только до 31 декабря. О своем уходе заявили и три министра.