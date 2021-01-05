Молдавский медик: "Я лечила ковид по немецким протоколам, а не по нашим - хотела выжить

Эксперт по вопросам общественного здравоохранения Алла Токарчук утверждает, что в 2020 году она стала жертвой пандемии дважды.

Мы уже публиковали "ковидные записки" эксперта по вопросам общественного здравоохранения Алла Токарчук. Как стало известно, она лечилась от COVID не по молдавским, а по немецким протоколам.

„Я хотела жить. Я хотела жить и говорила, что для всех главная цель - остаться в живых после этой пандемии. Это больно, но такова реальность. Чтобы остаться в живых, мы должны лечиться правильно. Этот вирус атакует так непредсказуемо, что у вас нет времени. Иногда у вас есть час или два, чтобы решить, что делать дальше”, - заявила эксперт в ходе передачи „Cabinetul din Umbr ” на телеканале Jurnal TV.

Алла Токарчук утверждает, что получила от государства только один раз медицинскую помощь в чрезвычайной ситуации.

„Практически, мне помогали только один раз, когда я позвонила в Больницу скорой помощи, и они сделали мне томографию легких. Я должна была сделать анализы, которые не попали в лабораторию, были взяты, но они не попали в лабораторию. Вот и все. В остальном все лечение и все анализы были сделаны за мои деньги”, - добавила гость передачи.

Эксперт по вопросам общественного здравоохранения утверждает, что молдавские власти слишком поздно выполнили некоторые требования, часть была реализована поверхностно, а некоторые только на бумаге.

„Мы были очень скептическими в отношении домашнего лечения, которое является дешевле, чем лечение в больнице, и только в прошлом месяце, в декабре, появился протокол для домашнего лечения и даже компенсированных лекарств. Мой вопрос: почему мы не сделали этого с апреля?”,- отметила Токарчук.

Лидия ТКАЧ