Муж актрисы Ирины Лачиной бесследно исчез сразу после Нового года

Актер Олег Будрин решил поехать к сестре. Актриса Ирина Лачина которые сутки не находит себе места. Звезда сериалов "Леди Бомж" и "Леди Босс" потеряла супруга. Актер Олег Будрин бесследно исчез сразу после Нового года.

Вечером 1 января около 20:00 Олег Будрин засобирался к родной сестре. Во всяком случае мужчина предупредил жену Ирину Лачину, что едет к родственнице, проживающей на юго-западе Москвы. Артист выехал из дома с улицы Пресненский Вал на такси. Однако вскоре вернулся. Он объяснил жене, что хочет забрать компьютер. Затем Будрин сел в авто и скрылся. Около суток мужчина не выходил на связь.

Лачина стала звонить его сестре Светлане. Каково же было ее удивление, когда в ответ она услышала, что к той никто не приезжал.

Ирина Лачина и ее муж Олег Будрин на передаче "Судьба человека"

Родственница 51-летнего актера также рассказала, что около 11:00 2 января разговаривала по телефону с Олегом. В трубке, по ее словам, она услышала некий женский голос, тихо прошептавший: "Положи телефон". Брат успел ей сказать, что находится в некой гостинице для строителей. Адрес места так и остался загадкой. Затем связь прервалась. Дозвониться до актера никто не может.

К поискам исчезнувшего подключилась полиция. Ирина Лачина заверила, что жила с мужем душа в душу, никаких ссор и конфликтов у супругов не было. 48-летняя звезда также настаивала, что актер не употреблял алкоголь и был в полностью вменяемом состоянии.

Лачина и Будрин женаты более 20 лет. У них есть дочь Маша. 18 декабря 2020 года ей исполнилось 29 лет.

Ольга ЛИБГАРДТ