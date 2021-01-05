Уходят: Демпартию Молдовы покинули еще 11 человек

По мнению вышедших из политформирования, "ДПМ деградировала до уровня неспособности представлять и решать проблемы людей". Члены Тараклийской организации Демократической партии Молдовы вышли из партии и объявили себя неприсоединившимися из-за того, что «внутренняя демократия партии носит декларативный характер, а Демпартия деградировала до уровня неспособности представлять и решать проблемы людей».

Об этом говорится в обращении, распространенном территориальным сообщила tuk член бюро Демпартии.

Заявление о выходе подписали все 11 членов бюро и председатели первичных организаций района Тараклия.

«Наше сегодняшнее решение основано на несогласии Тараклийской территориальной организации с политикой, проводимой нынешним руководством ДПМ в лице г-на Павла Филипа и его приближенных. Мы пришли к неправильному пониманию и не имеем аргументов в пользу граждан, даже для коллег из ДПМ и региональных активистов», — сообщается в заявлении.

Лидия ТКАЧ