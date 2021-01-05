Марина Таубер: Я рада, что, несмотря на все трудности, в 2020 году мне удалось сблизиться с людьми

2020 год был одним из самых тяжелых, с которыми столкнулась Республика Молдова с момента провозглашения независимости. Об этом ТРИБУНЕ заявила заместитель председателя партии «ШОР» Марина Таубер.

По её словам, в 2020 году мы столкнулись с серьезными проблемами.

«Нам пришлось сражаться с невидимым врагом, который унес жизни около 3000 человек, которые должны были жить и радоваться своим семьям. Это был год, когда мы все поняли, насколько важно здоровье и насколько уязвима система здравоохранения. На протяжении долгих лет мы указывали на проблемы в системе здравоохранения.

Хроническое отсутствие заботы и видения со стороны предыдущих правительств, которые не инвестировали достаточно экономических и санитарных ресурсов, показало нам, что мы не в состоянии своевременно реагировать на кризис. Система здравоохранения в Республике Молдова должна строиться с нуля. Я надеюсь, что 2020 год открыл глаза всем, но в первую очередь политическому классу», – отметила она.

Депутат сказала, что хочет, чтобы 2021 год был лучшим годом для всех сфер. «Мы прилагаем усилия, чтобы исправить ситуацию, но это сложно», – сказала она.

Марина Таубер подчеркнула, что 2020 год был непростым и с политической точки зрения. «Помимо пандемии, это был год выборов. Наша команда во главе с Иланом Шором в этом году усердно работала в опасных условиях, учитывая пандемию коронавируса. Мы рады, что граждане оценили наши усилия. В конце концов, нам удалось стать более крупной командой, и недавно мы консолидировали свои силы в парламенте с платформой «За Молдову». Убеждена, что мы добьемся еще большего», – уточнила парламентарий.

В личном плане прошлый год «как для команды, как и для всех жителей нашей страны, был непростым». «Но я рада, что, несмотря на все трудности, мне удалось сблизиться с людьми. И лично для меня это очень важно. Мне жаль, что я редко видела маму и бабушку. Это не только потому, что я была занята, но и, чтобы не подвергать их опасности заражения новым коронавирусом. Я редко бывала в гостях у близких. Надеюсь также преодолеть этот кризис. На протяжении всей истории человечество переживало более тяжелые моменты, но каждый раз оно побеждало», – заключила депутат.

Кристина Гурез