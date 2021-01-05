Угрозы на рабочем месте: кто скалит зубы в Autosalubritate

На столичном предприятии Regia Autosalubritate – скандал. Пятьдесят сотрудников обвиняют руководство компании в незаконных действиях, жалуясь, что их запугивают и угрожают на работе.

Сотрудники подписали коллективную петицию на имя примара Кишинева Иона Чебана и советников столичного муниципального совета с просьбой вмешаться, чтобы остановить незаконные действия врио руководителя предприятия, пишет Ziarul de Garda.

Работники Regia Autosalubritate утверждают, что их запугивали и унижали на работе с начала 2018 года, когда Евгений Аксентьев был администратором компании, а с приходом нового врио администратора Думитру Вулпе запугивания не прекратились.

Подписавшие петицию утверждают, что, хотя они выполняют одинаковую рабочую нагрузку, тем не менее, сотрудники одних и тех же производственных или обслуживающих подразделений получают разную зарплату, компоненты формирования ежемесячной заработной платы различаются.

Подготовил Михаил Генчу