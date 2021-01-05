В Кишиневе горит многоэтажный жилой дом: 8 пожарных бригад ликвидируют возгорание

Утром 5 января 2020 в Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям РМ поступил звонок о пожаре в 12-этажном жилом доме на улице Г. Асаки 69/2 в Кишиневе.

На объект было направлено 8 пожарных команд, как сообщает ГИЧС. В ходе ликвидации пожара было установлено, что загорелся полипропиленовый материал в подвале многоэтажки. По коммуникационным сетям огонь добрался до крыши.

К счастью, дом еще не заселен, поэтому никто в пожаре не пострадал физически.