Три машины, две квартиры и дорогущий дом – зам главы Службы госохраны живет на широкую ногу

Ранее он получил назначение от Майи Санду. Стали известны любопытные подробности, связанные с Василием Попа. Напомним, это новый заместитель главы Службы государственной охраны, недавно назначенный президентом Майей Санду.

Попа является мужем вице-президента фракции PAS Зинаиды Попа и владеет тремя машинами, двумя квартирами и домом стоимостью в один миллион леев, купленным в 2018-м году. Об этом сообщает Pro TV.

Василий Попа раньше был одним из телохранителей Влада Филата, а в последнее время охранял Майю Санду. После назначения Василия Попа Санду заявила, что он был рядом с ней в предвыборной кампании на добровольной основе.

Добавим также, что еще в 2006-м году Василий Попа была награжден экс-президентом Молдовы Владимиром Ворониным медалью «За военные заслуги».

Автор: Михаил Генчу