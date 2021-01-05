Санду и ее окружение оказывают давление на Стояногло - генеральная прокуратура выпустила заявление

Мы становимся свидетелями реванша в исполнении олигархических преступных сил?

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло сегодня на брифинге для прессы заявил о том, что «проевропейские силы мешают ведомству работать». Кроме того, на официальном сайте Генпрокуратуры появилось соответствующее заявление, ставшее реакцией на существенное давление со стороны Майи Санду и ее соратников. Ниже вы можете ознакомиться с текстом заявления.

- Хотя Конституция Республики Молдова предусматривает принцип разделения властей в государстве, принятый и признанный представителями законодательной, исполнительной и судебной властей, в последнее время возник ряд конфликтов и тревожных противоречий, связанных с его реализацией.

Мы обращаем внимание на все более настойчивые и жестокие попытки некоторых политических субъектов подорвать институциональную и индивидуальную независимость прокуроров, доверие общества к судебной системе.

Мы являемся свидетелями самого большого прикрытия, поднятого против прокуратуры политиками и их сторонниками, которые берут на себя роль судей в деятельности прокуратуры и каждый день поливают грязью прокуратуру, представляя всевозможные ситуации, которые они описывают как неправильно разрешенные на законном основании.

Мы осознаем, что мы являемся поставщиками государственных услуг, и необходимость обеспечивать общественный интерес в работе прокуратуры, демонстрировать большую прозрачность, сообщать о способах и результатах работы, продвигаясь таким образом каждый день, только о специфике деятельности, юридических ограничениях , навязанные даже необходимостью уважать основные права человека, не позволяют нам делать это в том объеме, который нас просят политики.

В последние десятилетия роль прокуратуры существенно расширилась. Ее обязанности кардинально изменились. Количество дел, находящихся в ведении, резко увеличилось.

Большая часть из них касается вопросов, представляющих общий интерес для общества.

Мы поставлены в положение для изучения материалов, для решения вопросов, имеющих важное экономическое и политическое значение, при строгом соблюдении правовых норм, регулирующих деятельность прокуратуры.

После многих лет дебатов, реформ и усилий по модернизации, поддерживаемых и поощряемых внешними партнерами по развитию, Прокуратура скорректировала свою работу в соответствии с международными стандартами и практикой, исключающими любые посягательства на независимость и процессуальную автономию в принятии решений.

Казалось бы, дело должно было принять законный оборот, особенно сейчас, когда время захваченного государства закончилось, когда права человека начали преобладать, когда мы не начинаем политические дела, когда политические оппоненты больше не преследуются и деловым людям позволено расти.

Я возлагал большие надежды на то, что времена, когда Политика диктовала справедливость, а справедливость диктовала политику, остались в прошлом, но, похоже, мы ошибались.

Я искренне надеялся, что прокуратурам будет позволено посвятить себя установлению истины, которая хранилась годами, и те, кого незаконно преследовали и судили, будут восстановлены в должности.

Именно это желание, озвученное со всех трибун провозглашенными проевропейскими силами, теперь вместо того, чтобы поощрять усилия прокуроров, потворствовали недопустимым нападкам, которые только истерили общество, деморализовали и раскололи рабочую силу. прокуроров и подрывает доверие общества к судебной системе, что может быть равносильно посягательству на конституционный баланс демократического государства.

Все эти атаки усилились, неправомерно превышая любой допустимый предел, особенно сейчас, когда мы добились значительного прогресса в расследованиях, когда расследование дела о банковском мошенничестве продвигается день ото дня.

Мы являемся свидетелями ежедневных попыток изменить место и порядок правосудия. Но, дорогие политики, правосудие не вершится в кабинетах президента или законодательного собрания. Правосудие не совершается ни на Facebook, ни на телевидении. Правосудие осуществляется в прокуратуре и залах судебных заседаний, поскольку политические разногласия не могут заменить судебные и юридические дебаты.

Причина всех этих нападок на прокуратуру понятна любому, кто имеет смелость увидеть и сказать правду. Политики расстроены и не могут смириться с мыслью, что у них больше нет рычагов воздействия на наши внутренние институциональные процессы и решения, которые мы принимаем.

Им нужна независимая прокуратура, но это будет зависеть только от них.

Прокуратура, а также судебная власть, ежедневно снова попадают в центр общественного внимания благодаря критическим, несбалансированным заявлениям политиков, которые выходят за рамки законной критики и направлены на нападение, запугивание, давление на прокуроров с целью принятия определенных решений или демонстрации неуважения к ним. они, используя неуместные аргументы, унижают систему уголовного преследования или отдельных прокуроров.

Кроме того, последняя избирательная кампания сделала прокуратуру достойным сожаления предметом разногласий со стороны политических субъектов, начатых только для того, чтобы отвлечь внимание от собственных недостатков и других основных серьезных проблем, стоящих перед Республикой Молдова в экономической и социальной областях. , политика и т. д.

Вроде бы политики решили все проблемы в обществе, парламенте и президентстве, и, будучи знатоками во всем, начали вершить правосудие, заменяя прокуроров и судей.

Уважаемые политики, общество ожидает изменений к лучшему в экономике, медицине, социальной помощи, образовании, транспортной и дорожной инфраструктуре, экологии и других.

Граждане волнуют не проблемы прокуратуры. Есть гораздо более серьезные проблемы, о которых вы либо не знаете, либо пытаетесь отвлечься от некомпетентности их решить.

Прокуратура больше не мяч у ног, в том числе и у политики.

Прокуратура не реагирует на политические приказы, не отчитывается перед политиками и кругами экономических или иных интересов и не участвует в играх, которые сейчас ей прямо и настойчиво навязывают.

Справедливость означает не наполнение тюрем невиновными людьми под давлением улиц и по желанию политиков, а доказательство их вины с помощью убедительных и соответствующих доказательств в рамках прозрачного и справедливого судебного разбирательства.

Именно за нарушение этих принципов наше государство по-прежнему осуждается в ЕСПЧ, и те, кто заявляет, что воплощает демократию и европейские ценности, должны быть наиболее обеспокоены, чтобы подобные нарушения не повторились снова, за исключением критерии оценки - двойные стандарты.

Нынешняя прокуратура не будет подчиняться политическим предпочтениям и симпатиям, чтобы завоевать чью-либо пользу, а члены исполнительной власти, законодательного собрания или президента не имеют полномочий диктовать или оценивать, кого следует заключить в тюрьму, а также у них нет юридических полномочий для признания людей виновными. все эти полномочия принадлежат Правосудию.

У нас есть строго установленные правила, которыми мы руководствуемся в своей деятельности, и мы не будем отклоняться от них, как бы люди ни пытались на нас повлиять.

Это пожелание не является декларативным, оно должно не только быть известно, но и признаваться, приниматься и уважаться Президентом, Парламентом и Правительством по отношению к Прокуратуре и Правительству.

Мы признаем, что внутри учреждения есть определенные недостатки, в основном унаследованные от прошлого. Однако нельзя отрицать, что в настоящее время предпринимаются значительные законодательные и институциональные усилия для внутренней перезагрузки системы. Прокуроры будут органом независимых, беспристрастных и честных магистратов, но для этого им нужна поддержка, а не политическое вмешательство в деятельность.

Напоминаем, что в соответствии с Законом о прокуратуре, который вы, уважаемые политики, приняли, процессуальная деятельность прокуроров может находиться под контролем только вышестоящих и судебных прокуроров, ни в коем случае не Президиума, Парламента или Правительства.

Я ни в коем случае не хочу, чтобы это Обращение воспринималось как акт конфронтации с новоизбранным Президентом. Напротив, прокуратура готова поддерживать и способствовать реализации всех инициатив, выдвинутых новым президентом, направленных на борьбу с коррупцией, преступностью, реформирование сектора правосудия, только то, что это должно происходить в пределах, установленных Конституцией.

Повторяю, поддерживать, а ни в коем случае не принимать на себя какую-либо власть. Не будем забывать слишком быстро уроки истории, данные Республике Молдова с 2009 года, когда из «благородных» намерений прокуратура оказалась во власти политики и корпоративных интересов. Не забывайте, что забытые уроки часто повторяются.

Как Генеральный прокурор, я хочу заверить граждан, что прокуратура будет выполнять свою миссию в соответствии со своими конституционными обязанностями, и я не допущу подчинения этого учреждения какой-либо власти, политическим или корпоративным группам интересов.

Мы призываем все компетентные учреждения и всех лиц, принимающих решения, уважать принципы функционирования Европейского Союза, способствовать выполнению международных обязательств, взятых на себя Республикой Молдова, и учитывать, что уважение верховенства закона и независимости судебной власти является важным моментом в международном сотрудничестве. способности нашего государства быть партнером по диалогу по отношению к другим государствам-членам.

Таким образом, мы обращаемся к Венецианской комиссии, Международной ассоциации прокуроров, Консультативному совету европейских прокуроров Совета Европы, Сети генеральных прокуроров и руководителям аналогичных институтов в верховных судах государств-членов Европейского Союза (NADAL), Европейском парламенте и всему дипломатическому корпусу, аккредитованному в Республике Молдова, чтобы привлечь внимание к политическому давлению и запугиванию со стороны политической стороны, которая пытается подорвать независимость прокуратуры в пользу политического фактора.

Наша роль как прокуроров заключается в обеспечении верховенства закона и прав человека в демократическом государстве, и эту роль мы будем выполнять независимо и беспристрастно, независимо от временного контекста, - говорится в заявлении.

Текст призыва будет переведен и отправлен на Европейский форум. Заявление подписано Генеральной прокуратурой, высшим Советом прокуратуры Молдовы, Ассоциацией прокуроров и Ассоциацей ветеранов Прокуратуры Республики Молдова.

Автор: Михаил Генчу