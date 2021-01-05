Виктор Москалу. Oratorica – лидер молдавского рынка по изучению иностранных языков.

Интервью с Виктором Москалу, владельцем центра изучения иностранных языков Oratorica.

Все-таки фраза, что наши желания становятся материальными – не всегда восторженная фантазия. На 2021 год я планировал несколько новых рубрик, в том числе и рубрику «Новая волна». О бизнесменах, топ-менеджерах и топ-профессионалах, которым не исполнилось и 30 -35 лет.

Я только задумался о рубрике, и тут же представилась возможность взять интервью у Виктора Москалу, основателя и владельца самой большой компании по изучению иностранных языков в Молдове.

Лидирующие позиции Oratorica - это не только свидетельство двух сайтов – онлайн рейтингов – recenzii.md и guidelang.md, это и простая статистика. В штате Oratorica – более 100 преподавателей. Шесть филиалов в Кишиневе, один – в Бельцах. И, что совсем нетипично для созданного в Молдове бизнеса по изучению иностранных языков – четыре филиала в Одессе.

Владелец и основатель компании – Виктор Москалу. Идеальная кандидатура для рубрики «новая волна». 30 лет Виктору исполнится только в 2021 году.

Виктор, добрый день. Есть правило, основатель компании должен либо все уметь в бизнесе компании, от A до Z, либо быть профессионалом в менеджменте. Вы учились на кафедре иностранных языков? Вы говорите на английском, немецком, итальянском, французском и испанском языках? О русском и румынском я не упоминаю, я просто перечислил все языки преподавания в Oratorica…

Румынский и русский – да. Ну, еще и английский, на уровне – conversational. Нет, до Oratorica у меня был танцевальный клуб

Тогда вы танцор?

И снова ответ - “нет”. Наверное, я по вашей характеристике, профессиональный менеджер. Хотя, уверен, мне еще есть чему поучиться. Если говорить о профессиональной подготовке, то я, скорее, digital маркетолог. По крайней мере, Google Ads для продвижения своих бизнесов я начал использовать еще в 2008 году, когда эти методы только становились известными на молдавском рынке.

Ок. Перевернем страницу. В каком году была создана Oratorica?

В 2011. В начале в компании был я и два-три преподавателя. А три года назад мы вышли на украинский рынок. И у нас в команде более 100 квалифицированных преподавателей. Так что девять лет прошли не зря.

А почему Украина? И в Молдове конкуренция в преподавании иностранных языков очень высокая. Уверен, что на украинском рынке не меньше. Почему бы не заниматься дальше экспансией в Молдове?

Мы и так уже открыли минимум по одному филиалу в каждом районе Кишинева. Открывать второй? Третий? Стало интересно попробовать свои силы на рынке соседней страны…

Получилось?

Сейчас мы занимаем третье место среди школ иностранных языков по рейтингу в Одессе. И, уверен, что мы скоро выйдем на первое место.

Виктор, учитывая праздничную неделю и то, как Кишинев соскучился по одесским ресторанам, можно перебивку не по бизнесу. Думаю, что при четырех филиалах в Одессе вам приходится часто там бывать. Какие ваши любимые рестораны в Одессе? Вдруг назовете что-то новое?

Вы правы, до карантина я бывал в Одессе 2-3 раза в месяц. Люблю этот город. А рестораны…. Терраса Sea View и «Облака». И там и там – прекрасные виды. В одном – на море, в другом – на город с высоты.

Про «Облака» не слышал. Спасибо за рекомендацию. Возвращаемся к иностранным языкам. Вы работаете по собственной методике? Я могу выучить у вас язык хотя бы за полгода?

За полгода вы можете, конечно, очень серьезно повысить свой уровень знаний. Но, волшебных таблеток для изучения иностранных языков не существует. В нашем курсе английского языка, если считать от нулевого уровня, 12 уровней. Каждый по два месяца. Два года интенсивных занятий по методике кембриджской школы и только тогда можно считать, что вы достигли необходимого уровня.

Необходимого?

Мы очень практичны в выборе методики. Английский язык, как и другие иностранные языки, это рабочий инструмент. Он нужен для учебы, он нужен для работы. Существует тест TOEFL, и мы не просто учим вас иностранному языку, мы готовим вас к сдаче теста, который вам откроет двери для новых возможностей. Тоже самое и с другими языками. Можно называть наш подход консервативным, но он дает нужные результаты.

Вы ориентированы на взрослую аудиторию?

Скорее – на широкую аудиторию. До карантина у нас одновременно занималось около 2000 человек, сейчас – больше 1500. Но процентное соотношение учеников по возрасту не сильно поменялось. Треть - это дети от 7 до 12 лет, треть - подростки, и уже последняя треть – взрослые люди. То, что мы работаем во всех районах Кишинева очень удобно родителям. Всегда можно найти филиал Oratorica в своем районе, и не нужно далеко ходить с ребенком или отпускать его одного добираться через весь город.

Падение количества учеников в карантин почти на 25%? Это не много? Вы же, наверное, тоже перешли в онлайн?

Во-первых, снижение численности учеников было связано с закрытием одного филиала в центре Кишинева и одного в центре Одессы. Работа онлайн была нашим ответом на вызовы 2020 года, с которыми столкнулись все бизнесы. По текущей динамике студентов мы уже видим, что скоро количество учеников даже превысит уровень, который был до карантина. Зато эти времена дали нам бесценный опыт работы в онлайн, ведь раньше мы не уделяли внимания этой услуге. Кстати, не так давно я говорил с двумя молдавскими ректорами, и они, в частной беседе, высказали мнение, что самым сложным для перевода в онлайн оказались иностранные языки…



Странно, ведь существует десятки школ языка в интернете…. Что вы скажете об их опыте?

Я с уважением отношусь к их результатам. Но есть одно наблюдение. Они СРАЗУ ориентировались только на онлайн обучение. Это совсем другая специфика. Конечно, мир велик и есть люди, которым подходит онлайн изучение иностранных языков. Но наша практика показывает и другое – есть огромная масса людей, а уж о детях 7-12 лет и говорить не приходится, которым онлайн обучение иностранных языков не очень дается. Так что мы продолжим работу обычных школ. Хотя, и тут «спасибо» пандемии, теперь мы предоставляем услуги по обучению и онлайн. И уже всегда будем развивать и это направление. Так что теперь у вас есть выбор.

2021 год наступил пару дней назад. Какие ваши планы на этот год?

Осторожные. Первое полугодие мы точно будем заниматься оптимизацией внутренних процессов. О какой-либо экспансии будем говорить когда станет понятнее ситуация с пандемией. Главная задача сейчас – сохранить команду. Я отдаю себе полный отчет, мы прошли через кризисный 2020 год только благодаря нашей команде. И я хочу сохранить это конкурентное преимущество и в дальнейшем. От этого выиграет Oratorica, от этого выиграют и наши ученики. Ведь наша команда – это отличные и преданные делу преподаватели.

Павел ЗИНГАН