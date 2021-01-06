Песков озадачен упорным интересом Майи Санду к «проблеме Приднестровья»

Все остальные проблемы она уже решила. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков озадачен частотой и настойчивостью заявлений Майи Санду на тему Приднестровья, ведь, если судить по тому, как часто она говорит на эту тему, можно сделать вывод, что и в избирательной компании она делала акцент именно на эту тему. Между тем это было совсем не так - Санду, "президент для всех", старательно огибала подобные моменты и рассказывала сладкие сказки русскоязычным. И Песков, хоть и не удивлен, но огорчен этой предсказуемостью:

- Пришла Майя Санду, стала президентом Молдовы, и вот первое заявление - как будто бы в Молдавии нет других проблем - что нужно убрать русских миротворцев из Приднестровья. Потенциальная опасность? Да, еще какая. А сколько еще таких точек... И поэтому, конечно, это накладывает особый груз на крупные государства, такие как Россия, но Россия, слава богу, способна нести этот груз и занимать ответственную позицию, - поделился Песков в интервью Соловьев Live на соответствующем канале в YouTube.

Автор: Михаил Генчу