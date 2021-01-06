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Общество
Румынский телеканал TVR Moldova лишился аналогового вещания на территории Молдовы
06.01.2021

И виноваты в этом они сами. Отныне словить на аналоговую, комнатную антенну телеканал TVR Moldova невозможно - и это означает, что смотреть данный канал в сельской местности теперь практически нереально.

Оценивать это иначе, как провал, невозможно - и в румынской печати эта тема оценивается именно так. А все потому, что виновата в этом сама румынская сторона - Румынское Телевизионное Сообщество (есть у них такой орган) не выполнило свои контрактные обязательства перед кишиневской компанией Radiocomunicatii, сообщает телеканал Publika.

По словам руководства телеканала, все случилось из-за досадного недоразумения - якобы, еще с марта прошлого года все вещание должно было перейти в цифровой формат, но это было отложено до сентября, затем снова.... Между тем контракт на использование аналогового эфира истек, а продлевать его смысла не было, по разумению румынской стороны.

Как результат, сейчас жители Молдовы, не имеющие доступа к цифровому телевидению, не могут смотреть телеканал - и пусть это временная ситуация, для Румынии, с ее стараниями создать себе положительный информационный образ, эта нестыковка стала чувствительным ударом.

Автор: Михаил Генчу


 
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