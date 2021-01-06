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Общество
На главную авиабазу Румынии прибыли ударные беспилотники
06.01.2021

Командование американскими ВВС в Европе и Африке сообщило, что на главную авиабазу Румынии прибыли ударные беспилотники MQ-9 Reaper и 90 операторов. Указывается, что они станут противодействовать "угрозам региональной безопасности". А говоря попросту – "сдерживать" Россию.

"Непонятно, как ударные беспилотники могут добавить безопасности, например, народам Молдовы или Румынии. Мы не знаем точного количества размещенных на румынской авиабазе дронов, но летательные аппараты этого класса способны нести широкую номенклатуру ракет "воздух-земля" и управляемых авиабомб. А также играть роль ракет средней дальности – в плане доставки к стратегическим целям высокоточного оружия.

Разумеется, Россия не может себе позволить не отреагировать зеркально на этот демонстративный шаг", - заявил российский военный эксперт Александр Хроленко.

@Telegram SpM


 
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