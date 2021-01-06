А какой толк народу с победы Санду?

Вижу, что сегодня праздник у российских либералов – в Молдавии победила прозападная банкирша Санду. Как уже много раз писал – а что толку? Чего она волшебного придумает, чтобы возродить страну? В чём могут быть конкурентные преимущества страны, чтобы она начала восстановительный рост процентов на 5 каждый год и так на протяжении лет 15-20 (но и при таком экономическом чуде она не достигнет уровня соседней Румынии)?

Вина и овощей-фруктов в самой Европе завались, не знают куда девать, а что ещё может производить Молдавия? Квалифицированной рабочей силы там не осталась – вся уехала в Европу и Россию – чтобы там немцы и прочие европейцы могли её задействовать на каких-то простых производствах. Типа, как в соседней Румынии – делать стиральные порошки, женские прокладки и резиновые тапки. Автомобильных заводов, как Словакия и Чехия, она тем более не дождётся.

Единственная судьба – так и поставлять дешёвую рабсилу, да быть чёрной дырой контрабанды. Хоть Санду там будет главой, хоть Додон или Гвидон. Такая территория полной исторической безысходности, как и почти весь постСССР.

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