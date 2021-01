Политика Новая советница Санду - адепт организации, призывающей бороться с Россией Майя Санду продолжает открытую антироссийскую политику. Так считает кишиневский журналист Сергей Ткач, отметив, что визит президента Румынии Клауса Йоханниса сразу после инаугурации Санду, конечно же, произошел неспроста. – Летом 2020 года Высший совет обороны Румынии под председательством Йоханниса одобрил проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы. Документ предлагает признать Россию враждебным государством. Йоханнис стал первым главой иностранного государства, прибывшим в Молдову для встречи с новым президентом Майей Санду, - отметил Сергей Ткач на портале «Междуречье». Журналист напомнил, что другой страной, где Россию считают враждебным государством, и где политики часто говорят, что они ведут войну с Москвой, является соседняя Украина. – И новый молдавский президент уже объявила, что 12 января посетит Киев, где проведет ряд важных встреч. Санду еще до официального вступления в должность давала интервью ряду украинских СМИ, где представила свое видение в отношении российских миротворцев и Приднестровья. Она говорила о необходимости вывода российских войск и вооружений из региона, что в Москве и в самой Молдове поняли как сигнал к возможному размораживанию приднестровского конфликта в будущем. На Украине часто проводят аналогию между Донбассом и Приднестровьем, и вероятно, новый президент Молдовы подтвердит во время визита в Киев общность взглядов двух государств по поводу этих территориальных конфликтов и заявит о необходимости координировать усилия в противостоянии с Москвой, которая поддерживает мятежные регионы, - комментирует Ткач. Будет ли об этом сказано на встречах в Киеве открыто, либо антироссийская повестка останется «за кадром», — не столь важно, потому что ни для кого не секрет, что истинным смыслом президентской кампании в Молдове в 2020 году было вернуть страну под управление Запада, рассуждает жуналист. – Кишинев, по Санду, должен, как солдат, стать в единый строй с Бухарестом, Киевом, Варшавой, прибалтийскими странами, то есть с государствами, враждующими с Российской Федерацией. И в военной доктрине НАТО они являются форпостами, передовой в случае боестолкновений с Москвой. Для реализации этой внешней политики и координации усилий с «братьями по оружию», по-видимому, Майя Санду и пригласила в качестве советника западного эксперта в области внешней политики и безопасности Кристину Герасимову. У Герасимовой солидный послужной список, она работала в Немецком обществе внешней политики, Королевском институте международных отношений, Chatham House, других исследовательских центрах, - подчеркнул Ткач. Он добавил, что в 2015 году Chatham House выпустил скандальный доклад The Russian Challenge («Российский вызов»), в котором как указывает ВВС, «эксперты призывают страны Запада уделить больше внимания своей боеспособности и предупреждают, что в противном случае НАТО не сможет противостоять агрессивной, по их мнению, политике российского президента Владимира Путина». – Кроме того, в конце 2018 года Chatham House подготовил другой многостраничный документ — «Гражданское общество под угрозой России: укрепление устойчивости в Украине, Беларуси и Молдове» (Civil Society Under Russia’s Threat: Building Resilience in Ukraine, Belarus and Moldova). Исследование финансировалось National Endowment for Democracy (NED), американской организацией, получающей средства от Конгресса США через проекты Агентства США по международному развитию. Обе структуры запрещены в России. В докладе Chatham House выдаются «рецепты» борьбы с Россией, а также рекомендации для доноров, которые спонсируют НПО в Молдове, Украине, Белоруссии. В частности, указывается, что акцент должен быть на проектах, направленных против России. Любопытно, что в материале Еuronews от 16 ноября 2020 года «Прозападная Майя Санду побеждает на президентских выборах, но борьба за власть только начинается», посвященном успеху лидера партии «Достоинство и правда» в электоральной гонке, Кристина Герасимова выступает в роли комментатора «эпохального события». Она говорит, что «за последние четыре года Молдова постепенно изолировалась на международной арене при пророссийском президенте. Победа Санду означает приоритет связей Молдовы с ЕС и ее прямыми соседями — Румынией и Украиной», - рассказал Ткач. Стоит отметить, что пока приглашение посетить Россию Майе Санду не поступало. – Вместе с тем, назначение на должность советника западного эксперта, как и самые первые сигналы-действия Майи Санду нам указывают, что отношения нового президента Молдовы с Москвой будут очень непростыми или даже могут не сложиться. Вероятно, в России просто продолжат внимательно следить за действиями Майи Санду внутри страны, так и за ее зарубежными контактами. Важной реперной точкой окажется визит в Киев. А потом, что очень вероятно, последует поездка президента в Брюссель. Поскольку это происходит на фоне нового политического кризиса в Молдове, вызванного отставкой правительства Иона Кику и ожиданиями досрочных выборов в парламент, Москва вряд ли будет торопиться с приглашением молдавского президента. Тем более что в России осознают: свой визит в Москву Санду захочет использовать в предвыборной кампании, чтобы добиться дополнительной поддержки русскоязычных избирателей, - уверен Сергей Ткач. Он считает, что в Москве очень хорошо понимают, кто такая Майя Санду, для Кремля это загадка, которая давно разгадана. – Напомним, что во время большой пресс-конференции президент России сделал несколько важных замечаний. Во-первых, он отметил, что новый глава молдавского государства – «представитель определенной политической силы». И то, что она сказала по поводу российских миротворцев, говорит Владимир Путин, «мы давно слышим от представителей западных стран». Во-вторых, президент России подчеркнул очень существенный момент: «Майя Санду является президентом Молдовы, но в то же время является гражданкой Румынии». Таким образом, Кремль достаточно четко идентифицирует Майю Санду и ясно понимает, какие внешние силы она представляет. И назначение новым президентом Молдовы советником по международным отношениям западного эксперта с хорошо известными взглядами лишь подтверждает точность этой оценки. Сейчас время и обстоятельства начали работать против Майи Санду. И это также хорошо понимают в Москве. Как помнят и то, что еще недавно Владимир Плахотнюк, точно выполняя указания извне на обострение отношений с Москвой, был твердо уверен, что в связке с Киевом и Бухарестом он создаст прочную антироссийскую ось. Но все закончилось бегством из Молдовы. Очень похоже, что теперь происходит новая попытка создать региональный «клуб по интересам», - заключил Сергей Ткач. Подготовил Михаил Генчу

