Рабовладельческий строй Молдовы: кому уходят наши деньги?

До трех процентов жителей Молдовы – сказочные богачи. Порядка 10% относят себя к среднему классу или живут чуть хуже. И более 80 процентов населения страны – бедняки и нищие.

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина отмечает для радио Sputnik, что последние 5 лет в РМ выросло поколение, которое создало модель, не превышающую 5 процентов населения, работающую на эту категорию населения и генерирующую для них сверхприбыли.

– В отчетах Всемирного банка и Международного валютного фонда четко указано о том, что баснословные доходы от этой модели экономического роста получает определенная группа семей или кланов, - заявила Ларюшина.

По ее словам, именно эти кланы, в которые могут входить различные люди с отличающимися фамилиями, и сдерживают экономическую модель страны от реформ, которые могли бы обеспечить рост национального хозяйства государства. Бедность всего остального населения является лишь следствием в этой цепочке.

– В Молдове были периоды, когда люди сами пытались преодолеть эту бедность. В частности, это произошло в начале двухтысячных годов, когда начался отток населения из страны на заработки. Таким образом, люди начали высылать средства своим родственникам в Молдову, и бизнес и импорт подстроились под новые потребности граждан, - добавила Ларюшина.

Ежегодно Молдову, в основном, из-за бедности покидает порядка 30 тысяч человек, а это почти один процент от трудоспособного населения республики.

Подготовил Михаил Генчу