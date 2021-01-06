Подземные переходы столичной Ботаники - что уже сделано и что предстоит сделать

Ремонт подземных переходов Кишинева – итоги 2020 года и планы. Обзор завершившейся реконструкции подземного перехода на столичной улице Теилор дал вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– В августе вместе с активистами Молодой Гвардии и воспитанниками спортивного клуба «Aligator» мы провели серию субботников. Убрали вынесли порядка десяти грузовиков бытового и строительного мусора. В сентябре были начаты работы по демонтажу, а в октябре перешли к ремонтным работам.

Был осуществлён ремонт стен и потолка, сделана гидроизоляция в местах где протекало, установлены стеклопакеты, заменена проводка, выстроены новые ступеньки, оборудованы пандусы, установлены перила, козырьки, декоративные баннеры, освещение, урны, камеры видеонаблюдения. Работы завершены, - отметил Витнянский.

По его словам, на Ботанике всего 5 подземных переходов, два из которых уже отремонтированы, один находится в процессе реконструкции и еще два, на углу проспекта Дачия и бульвара Траяна, и на улице Мунчештской, планируется восстановить в течении 2021 года.

Подготовил Михаил Генчу