В Молдове делают перерасчет пенсий по возрасту: Более 4,5 тысяч граждан уже подали заявления

Подавать заявления на пересмотр можно с 1 января 2021 года. С 1 января было подано 4 637 заявлений из более чем 18 тысяч прогнозированных для пересмотра пенсии по возрасту. 1 901 заявка была зарегистрирована онлайн через сайт www.cnas.md, а 2 736 были переданы на бумажном носителе в территориальные подразделения, пишет ipn.md.

НКСС напоминает, что с 1 января 2021 года пересматриваются пенсии по возрасту бенефициаров, которым установили право на получение выплаты после 1 января 1999 года и страховой стаж которых после выхода на пенсию составляет от 7 до 10 лет. Новые права на пенсию предоставляются начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.