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Семья
Кишиневец рассказал, как устроился на норвежское судно ловить крабов: Зарплата почти 7000 евро в месяц
06.01.2021

Ренат Бесолов откровенно поведал, как можно найти такую работу, какие заработки, что нужно делать, как живется в море. Ренату Бесолову 26 лет, он родом из Кишинёва, пять лет работает на норвежском рыболовном судне и получает около 600 тысяч рублей в месяц (около 6600 евро). Ренат рассказывает, как пришёл в профессию, чем занимается и в каких условиях.

Почему стал краболовом

О возможности работать в море я узнал в 2015 году от знакомых. Слышал, что один парень в 18 лет устроился в Норвегии рыболовом на судно и заработал $30 тысяч за полгода. Меня заинтересовало, что можно получать такие деньги без степени магистра или бакалавра.

Я сам только окончил школу и выбирал, чем заниматься дальше. Готовился к поступлению на специальность «Государственное и муниципальное управление» в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации. И параллельно рассматривал варианты заработка в море.

Хотел попасть на промысловый флот, потому что там зарабатывают больше, чем на пассажирском, нефтеналивном и других. Я связался с командой краболовного судна, где работал знакомый. Там сказали, что гарантий нет, но стоит сделать сертификаты и ждать, пока появится место. Так и случилось.

Как устроиться на судно

Я решил не поступать в Москву, а поехал в Ростов-на-Дону в Учебно-Тренажёрный Центр «ГАЛС», который занимается профессиональной подготовкой моряков. Ближайший подобный центр был в Одессе, но я решил поехать в Ростов: там работал мой отец, хотел заодно навестить его.

Чтобы работать в море, нужно иметь несколько сертификатов. Набор может быть разным в зависимости от страны, типа судна, планируемой должности.

Есть обязательный базовый курс, на котором учат правилам безопасности — его нужно пройти всем от капитана до уборщика. Там, где учился я, он стоит 7000 рублей и длится неделю. На нём рассказывают, как покидать судно, если что-то случилось, как тушить пожар, оказывать первую помощь, и дают основы корабельных навыков. Свидетельство выдают после сдачи экзамена.

Также обязательно нужно пройти морскую медицинскую комиссию. Я хотел работать на норвежском судне, поэтому мне нужно было получить документ, который принимают в этой стране. По миру есть различные одобренные Норвегией доктора, у которых можно пройти осмотр и получить готовый бланк на норвежском языке. Пройти медкомиссию можно за один день. Полученный бланк автоматически регистрируется на сайте норвежского Министерства водного транспорта.

Чтобы устроиться матросом в Норвегии, кроме свидетельства и медкомиссии нужен паспорт Евросоюза или виза. У меня был паспорт, оставалось только зарегистрироваться в налоговой и полиции уже по факту трудоустройства на норвежское судно.

Я получил сертификаты, позвонил агенту в компанию, через две минуты мы договорись, каким рейсом я вылетаю. Мне повезло, что освободилось место.

Первый мой рейс случился в сентябре 2015 года. Это было норвежское краболовное судно «Полярис», которое принадлежало совместно русским и норвежским хозяевам. Экипаж тоже был смешанным. Если судно ходит под норвежским флагом, то не менее 51% команды на нём должны быть гражданами Норвегии. Остальная часть может состоять из людей из разных стран.

К тому моменту, как я попал в команду, в одном секторе Баренцева моря, где водится краб, вместе с «Полярисом» плавали уже 36 судов. Конкуренция была высокой, зарплата меньше, чем я ожидал: $1200 в месяц вместо $5000.

Товарищ Рената за работой. Фото: vc.ru

Товарищ Рената за работой.

В первое время на судне было тяжело. Я никогда до этого не был в море, не знал, как зовут людей из экипажа, к кому и зачем обращаться, где чья чашка, куда можно идти, а где даже стоять небезопасно. Но уже спустя месяц я всё изучил и стал чувствовать себя на судне как дома.

Через два года меня пригласили на другое норвежское судно «Хантер». Ещё через год я устроился в «Нордистен» и работаю там до сих пор.

Каждый моряк заключает контракт с компанией, которая содержит судно. Сначала это временный договор на один месяц. После испытательного срока компания предлагает заключить постоянный или плавающий контракт.

По постоянному нужно работать в графике «месяц через месяц». Такой контракт заключают с офицерским составом. По плавающему — график составляешь сам, берёшь дополнительные месяцы по собственному желанию и при наличии свободного места в команде. Так работает большинство экипажей в Норвегии.

В год можно отработать от одного до девяти месяцев. Три месяца в году у краба не сезон: июль, август и сентябрь. Краб линяет, процент мяса уменьшается, он наполняется водой.

Мой самый большой рабочий период был в этом году: 230 дней, более семи месяцев. Пришлось работать дольше, чем планировал, из-за пандемии. Авиасообщение закрыли, и компания не могла сменить экипаж.

В прошлом году было четыре месяца, позапрошлом — шесть. Зависит от желания. Бывают ситуации, когда кто-то не может выйти в свою смену, тогда тебе звонят и предлагают заменить.

Компания оплачивает и высылает по электронной почте билеты до судна и обратно. Забирают из любого места и после отправляют в любые точки. Мне часто приходится делать много пересадок, чтобы добраться. Например, сейчас после последнего рейса я улетел в Южную Африку.

Обычно на корабль заселяют сразу по приезде. В этом году из-за пандемии нужно пройти 10-дневный карантин, перед тем как ступить на судно. Работодатель оплачивает проживание и питание, но рабочими эти дни не считаются.

Режим работы на судне

У каждого судна есть расписание, по которому живут все члены экипажа. На нашем корабле сейчас 25 человек.

Две команды сменяют друг друга каждые 12, 6 или 8 часов. Работа начинается в 8 утра, на «Нордистене» мы работаем по графику 8 часов через 8.

В период отдыха включено всё: сон, душ, обед, общение с родными. В рабочие часы нет времени на отдых и даже перекус или туалет, потому что процесс ловли выстроен конвейером: один цепляет верёвку, другой передаёт и так далее. Остановиться нельзя.

На нашем судне команда работает в пяти позициях. На первой нужно подсекать ловушки у борта, поднимать их, выгружать и сортировать краба. На второй — менять наживу: выбрасывать старую и класть новую.

Третья позиция стоговщика — самая сложная. Нужно носить 18-килограммовые ловушки для краба из одного конца палубы в другой. За смену стоговщик пробегает около 16 километров и переносит от 400 до 600 ловушек. Мы договорились сменять друг друга на этой позиции каждые 400 штук. Часто сюда ставят новичков, они очень сильно худеют за первый месяц работы.

В начале сезона команда подготавливает ловушки и выбрасывает их в море. Фото: vc.ru

В начале сезона команда подготавливает ловушки и выбрасывает их в море

Я — боцман и стою на гидравлике: управляю кранами и блоками. Краны поднимают груз, блоки тянут верёвки. Работа почти неподвижная, от этого тоже сильно устаёшь. Поэтому здесь мы также стараемся сменять друг друга.

На последней позиции человек работает с верёвками, укладывает их так, чтобы они не запутались при спуске ловушек обратно в море.

Новичку в первый месяц работы на судне сначала нужно пройти инструктаж по технике безопасности: где лежат пожарные шланги, где включаются насосы с водой. Ещё нужно запомнить судовую схему постройки: куда ведут ходы и люки. Затем новички постепенно обучаются работе на всех позициях, чтобы уже со следующего месяца выполнять эти задачи со всеми наравне.

Судно находится в море около пяти недель и выходит на берег на два дня, чтобы заправиться, выгрузить продукцию, загрузить еду, отремонтироваться, если что-то сломалось.

Из-за экстренных ситуаций судно может выйти на берег раньше срока: если сильно травмировался или заболел кто-то из экипажа или на корабле возникла поломка, которую нельзя починить в море.

Условия проживания на судне

Питание и проживание на судне бесплатно. Спим в каютах на шконках. Офицерский состав живёт в одноместных каютах. Остальные в двухместных, но обычно это люди из разных вахт: поэтому фактически в каюте находится только один человек.

На судне есть повар. На завтрак обычно готовят жареные яйца, кашу, блинчики, можно самостоятельно сделать тост с колбасой. На обед — мясо с гарниром: оленина, свинина, говядина или курица с макаронами или чаще варёной картошкой, норвеги очень её любят.

Еду мы загружаем раз в месяц и храним в холодильниках. Также раз в месяц можно заказать себе дополнительные продукты. Её стоимость вычитается из заработной платы, но без акцизов. Когда судно отходит на 12 миль от берега, оно находится в международных водах, где акцизы не действуют. Распаковать продукцию можно только на этой территории. Обычно это чипсы, шоколадки и другая вредная для желудка, но приятная для души еда.

Пообщаться с родными удаётся только через мессенджеры и с большими задержками. Сеть в море работает очень медленно: сообщение может загружаться целый день и не уйти вовсе. Новости также доходят с опозданием. Каждый делится со всем экипажем, если что-то узнал.

Какая экипировка нужна для работы

Для работы на рыболовном судне обязательно нужна экипировка. Баренцево море — холодное место. Нормальная температура зимой составляет около -20°C. Прошлой зимой опускалось до -40°C. Летом иногда поднимается до +5°C.

Спасает тёплая, непромокаемая одежда, которую можно купить в специализированных магазинах в портах. Они заключают контракты с компаниями судов. Можно зайти в любой из таких магазинов, назвать свою фамилию, компанию и купить всё, что нужно. Работодатель вычтет эту стоимость из заработной платы.

В специализированном магазине можно одеться примерно за 90 тысяч рублей:

Шлем — €100-130, или 8-12 тысяч рублей.

Куртка непромокаемая — €150, или 13 700 рублей.

Штаны непромокаемые — €100, или 9000 рублей.

Перчатки резиновые одна пара — €20, или 1800 рублей. В месяц нужно пять пар. Итого: €100, или 9000 рублей.

Перчатки с подогревом — €100, или 9000 рублей.

Ботинки непромокаемые — €200, или 18 тысяч рублей.

Комбинезон — €200, или 18 тысяч рублей.

Ботинки, куртку, комбинезон можно носить несколько лет, смотря как. Перчатки рвутся часто: крабы кусаются. Штаны тоже можно быстро протереть, особенно на позиции стоговщика.

Самое главное — это шлем. Остальное приобретается по желанию. Некоторые покупают экипировку в других магазинах или заказывают с AliExpress: выходит дешевле, но нужно долго ждать.

Оборудование для ловли краба закупает боцман в тех же специализированных магазинах в портах. Верёвки, крючки, баночки и другое — эти покупки оплачивает компания.

Сколько можно заработать

На «Полярисе», первом судне, на котором я работал, ставка составляла $1200 в месяц. К ней прибавлялись $40 за каждую тонну выловленного краба. В один месяц мы, например поймали 90 тонн и заработали $4800. В другой — стояли на ремонте и получили только ставку $1200.

В первый испытательный месяц работы моряк получает на $1000 меньше остальных.

На «Хантере» у меня была ставка €4000 в месяц без надбавок за улов. На «Нордистене», где я работаю сейчас, ставка составляет 70 тысяч норвежских крон в месяц (около 596 899 рублей). Также в конце года все сотрудники компании получают прибавку: процент от чистой годовой прибыли. В прошлом году мне выплатили 45 тысяч норвежских крон (около 383 523 рублей).

Насколько я знаю, в России на судах зарплата меньше в полтора, два раза. Поэтому работать там я не хочу.

Что делать не в сезон

Первый месяц после долгого плавания хочется только лежать и отдыхать. Необходимости в дополнительном заработке нет. Но например, мой друг из команды работает в Англии трактористом в свободное от плаваний время. Я себе такое занятие «для души» пока не придумал.

Я стараюсь путешествовать, проводить время с родными. Моя жена живёт в Москве, родители — в Кишинёве. Я к месту не привязан. Иногда мы встречаемся с ребятами из команды, ездим друг к другу в гости в разные страны. Я уже побывал в Турции, Каире, сейчас остановился на полгода с женой в Южной Африке.

У нас с ней два больших чемодана и две ручные клади, с которыми мы путешествуем. Если что-то нужно, покупаем на месте: за вещи не цепляемся.

Основные траты в отпуске уходят на перелёты и проживание, в остальном мы живём довольно скромно. Деньги копим на дом. Но ещё не решили, где хотим жить: путешествуем, смотрим.

Юлия Бородич


 
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