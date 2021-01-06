НАТО готово расширять сотрудничество с Молдовой

Об этом заявил Йенс Столтенберг. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также прокомментировал минувший телефонный разговор, который состоялся накануне между ним и действующим президентом Молдовы Майей Санду.

- Состоялся хороший разговор с президентом Майей Санду, чтобы поздравить ее с избранием. НАТО по-прежнему привержено расширению нашего сотрудничества и помощи в модернизации институтов обороны и безопасности Молдовы, - написал Столтенберг в своем твиттере.

Как известно, Молдова в отличие от соседней Румынии членом НАТО не является. Бывший президент страны Игорь Додон неоднократно говорил о том, что Молдове нечего делать в данном военно-политическом блоке.

Автор: Михаил Генчу