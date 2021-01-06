В Кишиневе разрушили еще один памятник архитектуры. Все сюда.......

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Общество
В центре Кишинева снесли почти весь старинный дом. В соцсетях сообщают, что речь идет об одноэтажном объекте, внесенном в реестр памятников архитектуры, примыкающем к территории Больницы скорой медицинской помощи.
На фото видно, что незаконный застройщик оставил целой только фронтальную стену, за которой выкопал фундамент яруса в два вглубь и уже возводит здание, которое, судя по всему, будет выше двух этажей.
Как следует из информации на сайте monument.sit, разрушенный дом входит в реестр памятников местного значения. Он был построен во второй половине XIX века, в 1940 году принадлежал Павлу и Зинаиде Зелениным. Его нынешний адрес – улица 31 Августа, 157.
Подготовил Михаил Генчу
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