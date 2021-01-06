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Общество
Кишиневские театры возобновляют свою деятельность в условиях пандемии
06.01.2021

Об этом сообщил генеральный примар.

Столичные театры возвращаются к работе. Сегодня Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия Кишинев приняла во внимание просьбу Иона Чебана, обусловленную обращением в примарию актеров, которые очень хотят вернуться к своей работе. Об этом сообщил сам генеральный примар посредством своего телеграм-канала.

- Члены комиссии в ходе заседания проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что театры могут возобновить работу при условии соблюдения всех мер по охране общественного здоровья в условиях пандемии COVID-19.

Речь идет о заполняемости залов на 50 процентов для обеспечения социальной дистанции, измерении температуры у посетителей, ношении масок, а спектакль должен длиться не более двух часов. Также будет разрешено на тех же условиях организовывать концерты.

Решение комиссии будет опубликовано сегодня на сайте примарии, - написал Чебан.

Автор: Михаил Генчу


 
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