Санду и Зеленский - две политические пустышки?

Майя Санду пока ничего не решает, а Владимир Зеленский уже ничего не решает. Об этом на своем тг-канале пишет политолог Александр Кориненко. По его словам, «нет большого секрета в том, что старый политический класс Украины «съел» Владимира Зеленского, как политика».

– Надежды украинцев на новую кровь в политике не увенчались успехом. Украина находится в еще большем кризисе, а решения в стране принимаются коллективным разумом под названием «Офис президента Украины», где действующий президент давно уже не принимает ключевые решения, а идет на поводу у своих подчиненных.

Президент Молдовы делает попытки атаковать молдавскую политическую систему, но пока тоже слабо получается. Она попала в ту же ловушку, что и Зеленский, набрав к себе в советники и помощники людей, которые имеют за спиной печальный управленческий опыт и нечистые декларации о доходах. О чем будут договариваться? – отметил Кориненко.

Подготовил Михаил Генчу