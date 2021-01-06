Цырдя «проехался» по Санду после ее встречи с директором Агентства по неподкупности

Когда Санду потребует проверить ее доходы?

Депутат и политолог Богдан Цырдя отреагировал на встречу президента Молдовы Майи Санду с директором Агентства по Неподкупности. Отметим, что во время встречи Санду выразила возмущение и заявила, что данный орган работает слабо, плохо контролируя имущество депутатов.

В этой связи у Богдана Цырди есть три вопроса к действующему президенту:

1. Санду выразила возмущение, почему НАН отказал в проверке имущества 11 депутатов ее фракции PAS?

2. Потребовала ли Майя Григорьевна от НАН проверить баснословное и сомнительное имущество ее советников: Негруца, Спыну, Стамате, Немеренко? Или им можно все?

3. А когда Санду потребует проверить её доходы от 2016 года, полученных от НПО CAER и переведенных в ее избирательный фонд?

Дерзайте, доамна Минчуна! Если что, мы готовы помочь, - написал Цырдя в своем телеграм-канале.

Автор: Михаил Генчу